 تكليفات جديدة بالإدارة العامة للتعليم بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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تكليفات جديدة بالإدارة العامة للتعليم بعسير

تكليفات جديدة بالإدارة العامة للتعليم بعسير
المناطق _عسير

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان قرارات إدارية تضمنت تجديد عدد من مديري الإدارات والأقسام شملت ، تجديد تكليف الأستاذ سعد مبارك آل عائض مديراً لإدارة المراجعة الداخلية ،وتجديد تكليف الأستاذ إسماعيل بن أحمد الجني مديراتً لإدارة التخطيط والتطوير ، وتجديد تكليف الأستاذ محمد ناصر عسيري  أمينا لإدارات التعليم ، وتجديد تكليف  الأستاذ محمد مانع آل يحيى ، مديرا لإدارة الإعلام التربوي ، وتجديد تكليف الأستاذ أحمد عائض آل مفرح مديراً لإدارة العلاقات العامة ، ، وتكليف  الأستاذ إبراهيم العلكمي مديرا لقسم التطوير الإداري بإدارة التخطيط والتطوير، وتكليف الأستاذ  عبدالله بن سعيد بن هيضة رئيسا لقسم الحركة بإدارة الخدمات العامة ، وتجديد تكليف المهندس ممدوح سعيد الشهري مستشار هندسيا

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