تكليفات جديدة بالإدارة العامة للتعليم بعسير

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان قرارات إدارية تضمنت تجديد عدد من مديري الإدارات والأقسام شملت ، تجديد تكليف الأستاذ سعد مبارك آل عائض مديراً لإدارة المراجعة الداخلية ،وتجديد تكليف الأستاذ إسماعيل بن أحمد الجني مديراتً لإدارة التخطيط والتطوير ، وتجديد تكليف الأستاذ محمد ناصر عسيري أمينا لإدارات التعليم ، وتجديد تكليف الأستاذ محمد مانع آل يحيى ، مديرا لإدارة الإعلام التربوي ، وتجديد تكليف الأستاذ أحمد عائض آل مفرح مديراً لإدارة العلاقات العامة ، ، وتكليف الأستاذ إبراهيم العلكمي مديرا لقسم التطوير الإداري بإدارة التخطيط والتطوير، وتكليف الأستاذ عبدالله بن سعيد بن هيضة رئيسا لقسم الحركة بإدارة الخدمات العامة ، وتجديد تكليف المهندس ممدوح سعيد الشهري مستشار هندسيا