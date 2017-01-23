 قام بإيذاء نفسه بآلة حادة .. مقيم آسيوي ينهي حياته ( منتحراً ) في القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محادثات أستانة مستمرة.. وتوقعات بصدور وثيقة مشتركة غداً مستشار ترامب يطلق اسماً يهودياً على الضفة الغربية أمير القصيم يستعرض تجربة الإمارة بمتابعة المشاريع الحكومية قام بإيذاء نفسه بآلة حادة .. مقيم آسيوي ينهي حياته ( منتحراً ) في القصيم تكليفات جديدة بالإدارة العامة للتعليم بعسير علماء: طهي البطاطا والخبز في درجات حرارة عالية قد يسبب السرطان أكثر من 6316 مراجعا للعيادات الخارجية بجامعة الملك خالد خلال 3 أشهر العفو الدولية: بتر أطراف وإعماء عيون عقوبات معمول بها في إيران القبض على شخصين يمني الجنسية ويدعيان بانهما سعوديين أثر قيامهما بجمع أموال قائد القوات الجوية المكلف : تشريف خادم الحرمين الشريفين لحفل الكلية وسام شرف لكافة منسوبي القوات العسكرية بتوجيه من أمير القصيم.. الشؤون الإسلامية توجه أئمة المساجد لحث الناس على الصدقة قبل صلاة الاستسقاء أمير القصيم: نتطلع لمجالس الشباب أن تكون سواعداً للتنمية

قام بإيذاء نفسه بآلة حادة .. مقيم آسيوي ينهي حياته ( منتحراً ) في القصيم

قام بإيذاء نفسه بآلة حادة .. مقيم آسيوي ينهي حياته ( منتحراً ) في القصيم
المناطق _بريده
أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٤/٢٤هـ يتضمن العثور على شخص ملقى على الأرض بجانب الطريق المؤدي إلى بلدة أبلق شمال مدينة بريدة ..
وعلى الفور باشر المختصون بشرطة محافظة عيون الجواء وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي موقع البلاغ واتضح أن الجثمان يعود لمقيم آسيوي الجنسية في العقد الخامس من العمر ..
موضحاً بأن إجراءات المعاينة الأولية للجثمان أظهرت وجود إصابتين بالصدر وتمزق بالفخذ الأيسر وسحجات بالظهر ، إضافةً إلى آثار دماء وجدت داخل الشاحنة التي كان يستقلها ..
مشيراً إلى نقل الجثمان لمستشفى عيون الجواء لإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة ، حيث تشير الدلائل الأولية إلى قيامه بإيذاء نفسه بآلةٍ حادة تم العثور عليها بموقع الحادثة وسقوطه بعد ذلك من الشاحنة أثناء سيرها ..
فيما تواصل هيئة التحقيق والإدعاء العام القيام بأعمال التحقيق اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>