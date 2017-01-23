أمير القصيم يستعرض تجربة الإمارة بمتابعة المشاريع الحكومية

يستعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عوامل نجاح تجربة إمارة منطقة القصيم في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية ، وذلك خلال لقاء إمارات المناطق الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 27 ربيع الآخر 1438هـ بمقر ديوان إمارة منطقة القصيم بحضور معالي الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية ، ووكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين وأمناء مجالس المناطق ومدراء العموم في الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة.

ويأتي عقد اللقاء ، لاستعراض تجربة إمارة منطقة القصيم في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية ، من خلال اللجنة الميدانية لمتابعة المشروعات بالمنطقة التي وجه سمو أمير منطقة القصيم بتشكيلها في 28 ربيع الآخر من عام 1436هـ ، من الأهالي والمختصين بما يضمن الحيادية وذلك للوقوف على المشاريع المتعثرة ، والتي أسهمت في تقليص عدد المشاريع المتعثرة بالمنطقة من 369 مشروعاً متعثراً وشبه متوقف في المنطقة إلى 190 مشروعاً ، من خلال إزالة العوائق التي تواجهها والتنسيق بين الجهات المعنية في تنفيذها ، وفق المعايير التي وضعتها اللجنة للمشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة والمتوقفة ، والتي تجد الدعم والمساندة من لدن سمو أمير منطقة القصيم ، لتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالمنطقة ، بعدما تقوم برصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعرفة أسباب التعثر واقتراح الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني لتنفيذها ، بمساعدة الجهات الحكومية.

ويتضمن اللقاء عرض تجربة إمارة منطقة القصيم في إدارة تعثر المشاريع ، من خلال توضيح آليات وسبل تنفيذ المشاريع في القصيم ، وأسباب نجاح متابعتها ودقة تنفيذها ، وتحقيقها التميز في أداء مهامها ، ثم عرض رؤى إمارات المناطق في إدارة تعثر المشاريع ، يليه عرض للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، وعرض النتائج والتوصيات.