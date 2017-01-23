 أمير القصيم يستعرض تجربة الإمارة بمتابعة المشاريع الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستعرض تجربة الإمارة بمتابعة المشاريع الحكومية

أمير القصيم يستعرض تجربة الإمارة بمتابعة المشاريع الحكومية
المناطق _بريده

يستعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عوامل نجاح تجربة إمارة منطقة القصيم في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية ، وذلك خلال لقاء إمارات المناطق الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 27 ربيع الآخر 1438هـ بمقر ديوان إمارة منطقة القصيم بحضور معالي الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية ، ووكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين وأمناء مجالس المناطق ومدراء العموم في الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة.

 

ويأتي عقد اللقاء ، لاستعراض تجربة إمارة منطقة القصيم في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية ، من خلال اللجنة الميدانية لمتابعة المشروعات بالمنطقة التي وجه سمو أمير منطقة القصيم بتشكيلها في 28 ربيع الآخر من عام 1436هـ ، من الأهالي والمختصين بما يضمن الحيادية وذلك للوقوف على المشاريع المتعثرة ، والتي أسهمت في تقليص عدد المشاريع المتعثرة بالمنطقة من 369 مشروعاً متعثراً وشبه متوقف في المنطقة إلى 190 مشروعاً ، من خلال إزالة العوائق التي تواجهها والتنسيق بين الجهات المعنية في تنفيذها ، وفق المعايير التي وضعتها اللجنة للمشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة والمتوقفة ، والتي تجد الدعم والمساندة من لدن سمو أمير منطقة القصيم ، لتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالمنطقة ، بعدما تقوم برصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعرفة أسباب التعثر واقتراح الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني لتنفيذها ، بمساعدة الجهات الحكومية.

 

ويتضمن اللقاء عرض تجربة إمارة منطقة القصيم في إدارة تعثر المشاريع ، من خلال توضيح آليات وسبل تنفيذ المشاريع في القصيم ، وأسباب نجاح متابعتها ودقة تنفيذها ، وتحقيقها التميز في أداء مهامها ، ثم عرض رؤى إمارات المناطق في إدارة تعثر المشاريع ، يليه عرض للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، وعرض النتائج والتوصيات.

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