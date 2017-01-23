مستشار ترامب يطلق اسماً يهودياً على الضفة الغربية

قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جورج بابدوبلوس، في لقاء هامشي مع رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يوسي داغان، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد، إن “الإدارة الأمريكية الجديدة تتطلع إلى علاقات أكبر مع يهودا والسامرة”.

ويعد مصطلح “يهودا والسامرة” تعبيراً رسمياً، تستخدمه إسرائيل حالياً، للإشارة إلى الضفة الغربية، وهو مستمد من التوراة، التي تحدثت عن مملكتين يهوديتين، الأولى في الجنوب منطقة الخليل “يهودا”، والثانية في الشمال نابلس “السامرة”.

ونشرت صحيفة “جيروزالم بوست” العبرية، أمس الأحد، شريط فيديو يظهر فيه مستشار ترامب بابدوبلوس وهو يقول: “كان لقاءً ممتازاً مع يوسي داغان، ونتمنى للشعب في يهودا والسامرة أن يكون العام 2017 رائعاً”.

وأضاف بابدوبلوس قائلاً: “نتطلع إلى الدخول في علاقة جديدة مع كل إسرائيل، بما فيها يهودا والسامرة التاريخية”. وكان داغان، برفقة اثنين من قادة المستوطنين قد شاركوا في حفل تنصيب الرئيس الأميركي ترامب، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.

من جهة أخرى أكدت المتحدثة باسم داغان، أن سياساً أمريكياً أكد للمسؤولين الإسرائيليين، خلال اللقاء أن الإدارة الأمريكية “لن تطلق على المستوطنات كلمة مستوطنات بعد الآن”.

وأكد داغان خلال اللقاء أن المسؤولين السياسين في إدارة ترامب أبدوا تعاطفاً مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو إلى مواصلة السعي في خطة ضم مستوطنة معاليه أدوميم وزيادة البناء في منطقة “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية).