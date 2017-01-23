 ترامب يسحب بلاده من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب يسحب بلاده من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي

ترامب يسحب بلاده من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي
المناطق - وكالات

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، أمرا تنفيذا تنحسب بموجبه الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، في خطوة وصفها بأنها “عظيمة للعامل الأميركي”.

ومذكرة إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي التي خاضت إدارة باراك اوباما مفاوضات شاقة استمرت سنوات لعقدها، تأتي في إطار التزام ترامب بتنفيذ تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.

وكان ترامب وصف الاتفاقية خلال حملته الانتخابية بأنها “رهيبة” ومن شأنها الاضرار بمصالح العمال الأميركيين، ليقول يعد توقيع المذكرة، الاثنين، إن الانسحاب سيكون شيئا عظيما بالنسبة إلى العمال الأميركيين.

والعام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40 % من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

ووقع ترامب أيضا أمرا بتجميد التوظيف بالهيئات الاتحادية، وآخر يحظر على المنظمات الأميركية غير الحكومية تلقي التمويل الاتحادي نظير إتاحة الإجهاض في الخارج.

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