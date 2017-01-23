 ترامب يهاتف السيسي ويؤكد حرصه على “تقديم الدعم والمساندة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب يهاتف السيسي ويؤكد حرصه على “تقديم الدعم والمساندة”

ترامب يهاتف السيسي ويؤكد حرصه على “تقديم الدعم والمساندة”
المناطق - وكالات

كشف بيان للرئاسة المصرية، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشاد، خلال اتصال هاتفي مع بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

وقال البيان إن ترامب أشاد “خلال الاتصال بالجهود المُقدّرة التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب وأكد على قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي”.

وأكد الرئيس الجمهوري “حرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة ومصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به إلى آفاق أرحب”، حسب ما أضاف البيان.

من جانبه، أكد السيسي أن “مصر عازمة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره والقضاء عليه، وذلك رغم الأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري على مدار الثلاث سنوات الماضية..”.

وأبدى الرئيس الأميركي، وفق البيان، “تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الإرهاب”، مؤكدا “حرص الإدارة الأميركية الجديدة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمصر في جميع المجالات، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة”.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن ترامب أعرب “عن تطلعه لزيارة الرئيس المصري المرتقبة لواشنطن والجاري الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك لاستكمال التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين”.

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