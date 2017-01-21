تكريم الإعلامي فهد السمحان لدورة الإعلامي من بداية عاصفة الحزم وإعادة الأمل

كرم العقيد ناصر الدوسري قائد قطع خباش نيابة عن قائد منطقة نجران لحرس الحدود اللواء ركن عبدالله بن الذويخ كرم موفد الاخبارية فهد السمحان بميدالية ذهبية ودرع للجهود المبذولة في التغطيات ووصولهم الى مواقع امامية من بداية عاصفة الحزم وإعادة الأمل .

ويضاف هذا التكريم إلىً سجل الإعلامي فهد السمحان شعار المملكة العربية السعودية الذي قلده إياه الأمير تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول أسوة بالمقاتلين المتواجدين بالحد الجنوبي باعتباره أحد من المشاركين ويعتبر السمحان من الإعلاميين البارزين في التغطيات الميدانية والابرز من بداية عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل .

نبارك له هذا التكريم وإلى الأمام متمنين له التوفيق.