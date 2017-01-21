محافظ المندق يدشن المركز الإعلامي بالمحافظة

دشن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي مساء امس المركز الاعلامي بمحافظة المندق بحضور كافة مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة وعدد كبير من رجال الاعلام والثقافة والادب في منطقة الباحة بحضور عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد بن عبدالرحمن سبعان رئيس نادي العين بمنطقة الباحة وعدد كبير من اهالي المحافظة حيث أعد حفل خطابي وتراثي بهذه المناسبة . هذا وقد افتتح المحافظ مبنى المركز الاعلامي وقص الشريط إيذانا ببدء اعمال المركز فيما اطلق حساب المركز على صفحة تويتر وكانت اول تغريدة للمحافظ معلنا انطلاقة المركز بعد ذلك توجه المحافظ والحضور للمقر للحفل والذي بدأ بالقرآن الكريم بعد ذلك ألقى مدير المركز الاعلامي بالمندق مهدي الزهراني كلمة بهذه المناسبة مرحبا فيها بالحضور والذي أوضح خلالها أهداف ورسالة ورؤية المركز والذي ينطلق من رؤية وطنية تسهم في تعزيز القيم الوطنية وتحقق تطلعات وآمال سمو أمير منطقة الباحة الذي يحرص على أن يقوم الاعلام بدوره الكامل في دعم عجلة التنمية في المنطقة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في الاهتمام ورعاية المواطن في كافة إرجاء الوطن.

وأضاف الزهراني أن من أهداف المركز خلق فضاء من التواصل فيما بين المركز ووسائل الاعلام المختلفة لتقديم المندق في صورتها التي يتطلع إليها السائح كما أعلن في كلمته عن تبني المركز لمشروع تقديم جائزة باسم المركز الاعلامي لافضل عمل إعلامي يتناول محافظة المندق وفق آلية واستراتيجية سيُعلن عنها .

وأختتم كلمته بتقديم شكره لمحافظ المندق الذي وصفه بأنه ربان هذا المشروع وداعمه حيث كان يحرص على انطلاقته وتفعيله بالشكل الذي يخدم المحافظة كما قدم شكره للمهندس ناصر العلياني رئيس بلدية المندق السابق الذي كان له دور كبير في تهيئة المقر وتزويده ببعض المتطلبات .

بعد ذلك شارك الشاعر عبدالرحمن سابي عضو مجلس إدارة نادي الباحة الادبي بقصيدة نالت استحسان الحضور .

ثم القى محافظ المندق كلمة اشار فيها الى اعتزازه بالانتماء لهذا الوطن الغالي الذي يحظى بالمكتسبات الوطنية التي ترسخ العمق الاسلامي في نفوس ابناء العالم العربي والإسلامي .

وأضاف أن محافظة المندق كباقي محافظات منطقة الباحة تعيش عصر النمو والازدهار بقيادة ورعاية واهتمام من سمو أمير المنطقة والذي يتابع بكل حرص ما يُقدم للمواطن في هذه المنطقة ويحرص على توصية المسؤولين بالمنطقة على تلمس احتياجات المواطن

مشيرا الى ما تتمتع به محافظة المندق من مقومات سياحية ذات طبيعة خلابة استطاعت خلال السنوات الاخيرة أن تحظى بإقبال كبير من السياح للمنطقة .

وأختتم كلمته موضحا أن الهدف من انشاء المركز الاعلامي في المندق خدمة منطقة الباحة والتفاعل مع المركز الاعلامي بالمنطقة لتتحد الجهود ونقدّم الخدمة المطلوبة لمنطقة الباحة ومحافظاتها .

مقدما شكره لكافة الحضور الذين حضور حفل التدشين وباركوا هذه الخطوة

بعد ذلك تم تكريم الجهات والافراد الذين كان لهم مساهمات في تهيئة المقر وتزويده لكافة الاحتياجات