 مؤقتا .. ترامب “يعدل” عن نقل السفارة الأميركية للقدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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مؤقتا .. ترامب “يعدل” عن نقل السفارة الأميركية للقدس

مؤقتا .. ترامب “يعدل” عن نقل السفارة الأميركية للقدس
المناطق - وكالات

قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدل عن قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن.

ونقلت القناة عن مصدر  رفض  الافصاح عن هويته أن ترامب وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإعادة بحث نقل السفارة في الوقت المناسب، مشيرا إلى رغبته في دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان ترامب تحدث هاتفيا إلى نتانياهو الأحد، وقال إن الاتصال كان “جيدا”، ذلك في كلمة أعقبت كشف البيت الأبيض أنه في “المراحل الأولى” من المحادثات لتنفيذ وعد الرئيس بنقل السفارة الأميركية.

وترامب كان قد وعد، خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة إلى القدس في كسر لسياسة تنتهجها الولايات المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.

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