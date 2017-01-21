” لجنة الاستعداد ” بتعليم جدة تناقش جاهزية الفصل الدراسي الثاني

ناقش اجتماع لجنة الاستعداد بتعليم جدة اليوم “الاثنين” الذي عقد بمقر الإدارة العامة برئاسة المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي وبحضور مساعديه و أعضاء اللجنة محاور الاستعداد وجاهزية الميدان لبدء الفصل الدراسي الثاني المقبل .

وأوضح أمين إدارة تعليم جدة حمدان القلطي أنه تم مناقشة وصول المقررات الدراسية وترحيلها إلى المدارس وكذلك مايتعلق بتوفير المستلزمات والتجهيزات المدرسية قبل بداية الفصل الثاني بالإضافة لتسجيل الطلاب المستجدين ومايختص بقبول وتنقلات الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني ” والخدمات المقدمة لهم مثل النقل المدرسي .

وأضاف القلطي أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة حراسات مدارس البنات حيث وجه مدير التعليم بتوفير الحراس في كافة مدارس البنات في جدة وتأمين تغطيتها بالكامل .