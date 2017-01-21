 51 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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51 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

51 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير
المناطق - أبها

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صرف 51 مليون ريال تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس التحفيظ ومعاهد التربية الخاصة ، وأبناء المعلمين المتوفين ، والمستفيدين والمستفيدات في مناطق الاغتراب ، والبيئة الجبلية.

  وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ علي صهفان أن المكافآت تشمل الفترة من مطلع شهر رجب لعام 1437هــ ، إلى نهاية شهر صفر لعام 1438هــ ،  داعيا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ   .

  يذكر أن إدارة خدمات الطلاب  تعمل على تطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، المعتمد من وزارة التعليم .

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