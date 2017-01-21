 الاتفاق يسعى لتسجيل كاليخون والخلف قبل مواجهة الهلال ويطرح 20 ألف تذكرة للمواجهة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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الاتفاق يسعى لتسجيل كاليخون والخلف قبل مواجهة الهلال ويطرح 20 ألف تذكرة للمواجهة

الاتفاق يسعى لتسجيل كاليخون والخلف قبل مواجهة الهلال ويطرح 20 ألف تذكرة للمواجهة
المناطق - سطام الفروان

قررت إدارة نادي الاتفاق طرح 20 ألف تذكرة لمباراة الفريق الأول مع نظيره الهلال  يوم السبت المقبل في الجولة الـ 15 من (دوري جميل) للمحترفين، وسيبدأ بيع التذاكر بدءاً من يوم الجمعة.

وحددت إدارة الاتفاق أسعار التذاكر بواقع 40 ريال للدرجة الأولى، و100 ريال للدرجة الممتازة، و400 ريال للمنصة الجانبية، و800 ريال للمقصورة، بالإضافة الى عرض مقدم لحاملي التذكرة الموسمية بحيث يحق له شراء تذكرتين (قيمة التذكرة الواحدة 20 ريال).

من جهة ثانية بدأت إدارة النادي في إجراءات تسجيل لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون ولاعب الوسط السعودي أسامة الخلف اللذين دخلا تدريبات الفريق لأول مرة اليوم بعد التوقيع معهما يوم أمس.

وأكد مدير الاحتراف بالنادي محمد الدعلان أن مساعيهم حثيثة من أجل الحصول على اعتماد تسجيل اللاعبين من لجنة الاحتراف قبل مواجهة الهلال المقبلة.

وكان الفريق قد أدى اليوم (الاثنين) تدريباً صباحياً جمع بين التدريبات اللياقية والفنية سبق تناول اللاعبين للإفطار بالنادي كما أعقبه تناول وجبة الغداء، وسيتواصل برنامج الفريق بذات النظام حتى مواجهة الهلال.

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