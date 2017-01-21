جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن موعد التقديم للدراسات العليا 16 جمادى المقبل

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام موعد بدء التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1438/1439هـ وذلك يوم الاثنين الموافق 16 جمادي الأولى 1438هـ الموافق 13فبراير 2017م وحتى يوم الاثنين 7 جمادي الآخرة 1438هـ الموافق 6 مارس 2017م .

ذكر ذلك عميد الدراسات العليا الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المهوس، ودعا الراغبين في الالتحاق بالبرامج، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلب للمنافسة على القبول، من خلال البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة في التاريخ المحدد وأشار إلى أن التقديم سيتاح للطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه والزمالة في أكثر من خمسة وأربعين برنامجا، بعضها بنظام الموازي في تسع كليات هي الطب و كلية الصحة العامة و كلية العمارة والتخطيط و كلية العلوم الطبية التطبيقية و كلية التمريض و كلية العلوم و كلية الآداب و كلية التربية بالدمام و الجبيل ، اما عن البرامج والشروط أوضح د. المهوس أنه يمكن الاطلاع عليها في موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.uod.edu.sa/a r مؤكدا أن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية، وفي الفترة المحددة فقط، ولن ينظر إلى أي طلب خارجها.