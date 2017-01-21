 بلدي دومة الجندل يتلقى شكر وتقدير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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بلدي دومة الجندل يتلقى شكر وتقدير

بلدي دومة الجندل يتلقى شكر وتقدير
المناطق - الجوف

تلقى مجلس بلدي دومة الجندل شكر وتقدير مجلس شباب الجوف  على التعاون؛ وذلك من خلال خطاب الرئيس التنفيذي لمجلس شباب الجوف الأستاذ مهند بن بدر الهادي. كما قدم مجلس الشباب تقريره السنوي للعام 1436/1437هـ والذي يعكس جهود المجلس وإنجازاته.
ومجلس بلدي دومة الجندل إيماناً منه بخدمة شباب المنطقة؛ عقد اجتماعاً مع الشباب ومشاركتهم تطلعاتهم، وما يطرحونه من رؤى وأفكار لتطوير الخدمات البلدية؛ وكذلك استضاف عدة اجتماعات لمجلس الشباب،وكذلك شارك مجلس الشباب في الحملة الشاملة لصحة البيئة التي أطلقها المجلس البلدي وبلدية محافظة دومة الجندل، وأكد المجلس على إشراك الشباب في فعاليات ونشاطات البلدية والمحافظة.
ويتقدم رئيس مجلس بلدي دومة الجندل الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف ولجميع أعضاء مجلس الشباب؛ على مايقدمونه من  جهود واضحة وملموسة لخدمة شباب المنطقة.

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