 “نسور قرطاج” تحلق في ربع نهائي أمم إفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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“نسور قرطاج” تحلق في ربع نهائي أمم إفريقيا

“نسور قرطاج” تحلق في ربع نهائي أمم إفريقيا
المناطق - وكالات

تأهل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون، بفوزه على زمبابوي 4-2، الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وكان منتخب “نسور قرطاج”  حاجة الى نقطة التعادل فقط من أجل بلوغ ربع النهائي.

وقد نجح أبطال 2004 في تحقيق أكثر من ذلك، رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف السنغال التي كانت ضامنة لتأهلها قبل لقاء الاثنين مع الجزائر الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وتلتقي تونس التي غاب عنها حارسها أيمن المثلوثي للإصابة، ولعب رامي الجريدي بدلا منه، في الدور ربع النهائي السبت المقبل مع بوركينا فاسو بطلة المجموعة الأولى.

أما بالنسبة لزيمبابوي، فانتهى مشوارها عند الدور الأول للمرة الثالثة في ثلاث مشاركات، وذلك بعدما تجمد رصيدها عند نقطة حصلت عليها في الجولة الأولى أمام الجزائر (2-2).

واستحق المنتخب التونسي فوزه الثاني، بعد ذلك الذي حققه في الجولة السابقة على الجزائر (2-1)، إذ سيطرت على اللقاء وحسمته في شوطه الأول، بعدما سجلت فيه أهدافها الأربعة عبر نعيم سليتي (9) ويوسف المساكني (22) وطه ياسين الخنيسي (35) ووهبي الخزري (45 من ركلة جزاء)، فيما سجل نوليدج موسونا (42) وتنداي ندورو (56) لزيمبابوي.
              

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