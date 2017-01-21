وزارة الشؤون البلدية تنفذ دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن بدء إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي، تتضمن إعداد برامج ومنهجية علمية لتطبيق كود البناء السعودي، وأدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات لتسهيل تطبيق هذا الكود الوطني، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق أفضل استثمار لها.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد استطلاع مرئيات وملاحظات الأمانات بشأن الإجراءات والآليات المتبعة لتطبيق كود البناء السعودي وربطه بإصدار رخص البناء، مؤكدة أن الإدارة العامة لكود البناء وفرت عددا من المختصين لتدريب منسوبي الأمانات والبلديات على تطبيق كود البناء السعودي.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مشاركتها الدائمة والمستمرة عبر وكالة الشؤون الفنية في اجتماعات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي واللجنة الاستشارية، وكذلك اللجنة الإدارية والتنفيذية والفنية (فريق المباني) بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة. إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة لكود البناء ضمن الفرق الفنية (الأدوات الصحية، الألمنيوم، الزجاج، الإسمنت) في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.