 وزارة الشؤون البلدية تنفذ دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقدم حذر للجيش الليبي.. سيطر على مصيف الطيرة غرب بنغازي احذروا من طهي البطاطس والخبز في حرارة مرتفعة.. يسبب “السرطان” طرح فرص وظيفية للشباب الخميس المقبل اللواء التركي يتقدم المتحدثين الرسميين بملتقى ناطق وزارة الشؤون البلدية تنفذ دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي “نسور قرطاج” تحلق في ربع نهائي أمم إفريقيا الجزائر تودع أمم إفريقيا من الدور الأول بلدي دومة الجندل يتلقى شكر وتقدير جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن موعد التقديم للدراسات العليا 16 جمادى المقبل الاتفاق يسعى لتسجيل كاليخون والخلف قبل مواجهة الهلال ويطرح 20 ألف تذكرة للمواجهة محافظ محايل يقف على آخر الإستعدادات لإطلاق شارع الشهداء 51 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

وزارة الشؤون البلدية تنفذ دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي

وزارة الشؤون البلدية تنفذ دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي
المناطق - الرياض

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن بدء إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي، تتضمن إعداد برامج ومنهجية علمية لتطبيق كود البناء السعودي، وأدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات لتسهيل تطبيق هذا الكود الوطني، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق أفضل استثمار لها.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد استطلاع مرئيات وملاحظات الأمانات بشأن الإجراءات والآليات المتبعة لتطبيق كود البناء السعودي وربطه بإصدار رخص البناء، مؤكدة أن الإدارة العامة لكود البناء وفرت عددا من المختصين لتدريب منسوبي الأمانات والبلديات على تطبيق كود البناء السعودي.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مشاركتها الدائمة والمستمرة عبر وكالة الشؤون الفنية في اجتماعات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي واللجنة الاستشارية، وكذلك اللجنة الإدارية والتنفيذية والفنية (فريق المباني) بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة. إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة لكود البناء ضمن الفرق الفنية (الأدوات الصحية، الألمنيوم، الزجاج، الإسمنت) في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>