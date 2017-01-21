 طرح فرص وظيفية للشباب الخميس المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقدم حذر للجيش الليبي.. سيطر على مصيف الطيرة غرب بنغازي احذروا من طهي البطاطس والخبز في حرارة مرتفعة.. يسبب “السرطان” طرح فرص وظيفية للشباب الخميس المقبل اللواء التركي يتقدم المتحدثين الرسميين بملتقى ناطق وزارة الشؤون البلدية تنفذ دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي “نسور قرطاج” تحلق في ربع نهائي أمم إفريقيا الجزائر تودع أمم إفريقيا من الدور الأول بلدي دومة الجندل يتلقى شكر وتقدير جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن موعد التقديم للدراسات العليا 16 جمادى المقبل الاتفاق يسعى لتسجيل كاليخون والخلف قبل مواجهة الهلال ويطرح 20 ألف تذكرة للمواجهة محافظ محايل يقف على آخر الإستعدادات لإطلاق شارع الشهداء 51 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

طرح فرص وظيفية للشباب الخميس المقبل

طرح فرص وظيفية للشباب الخميس المقبل
المناطق - الرياض

تطرح الغرفة التجارية الصناعية بالخرج يوم الخميس المقبل 50 فرصة وظيفية للشباب بالتعاون مع إحدى الشركة الوطنية ، وذلك في مقر الغرفة بمدينة السيح.

وأكد أمين عام غرفة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج، سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات ، والإسهام في توفير فرص العمل ،مبينا أن مركز التوظيف في الغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي يتم خلالها إتاحة الفرصة لمسؤول التوظيف بالمنشأة مقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين واختيار أفضل العناصر ومساعدة الراغبين في العمل للحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص ، إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة ، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>