احذروا من طهي البطاطس والخبز في حرارة مرتفعة.. يسبب “السرطان”

حذر علماء بريطانيون، من طهي البطاطس والخبز تحت درجات حرارة عالية لفترة طويلة، مبينين أنه يفاقم خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يتناولون تلك الأطعمة بانتظام.

وأوضحت وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن تجارب أجريت على حيوانات أبانت أن مادة تسمى “أكريلاميد” وتنتج عند تحميص أو قلي أو شوي النشويات في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وبينت الوكالة في بيان قوبل بانتقادات من بعض الخبراء المستقلين؛ أن الحد من المخاطر المذكورة يستوجب طهي الأطعمة في درجات حرارة أقل وأكلها عندما يصل لونها إلى الذهبي وليس البني.

وأوردت وفق ما نقلته “رويترز” أن القاعدة العامة هي أن يتم الاكتفاء باللون الأصفر الذهبي أو الأفتح عند قلي أو خبز أو تحميص أو شوي النشويات؛ كالبطاطا والخضراوات الجذرية والخبز.