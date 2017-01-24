تقدم حذر للجيش الليبي.. سيطر على مصيف الطيرة غرب بنغازي

قال مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، رياض الشهيبي، إن الكتيبة” 309 طبرق” والقوات المتواجدة بالقاطع الرابع فرضت سيطرتها على مصيف الطيرة آخر المصايف بمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح الشهيبي، أن سرية تحريات القوات الخاصة انتقلت ليلة البارحة إلى القاطع الرابع لمساندة “الكتيبة الثانية صاعقة” و”الكتيبة 17 صاعقة” وسرية إسناد الدبابات لاقتحام حي الطيرة.

وأضاف أن “القوات المتواجدة في محور الساحل (البحر) سيطرت على مصيف الطيرة، بينما سيطرت وحدات الجيش الليبي الأخرى على بعض المباني في شعبية الطيرة”.

وأكد أن الجيش الليبي يتقدم بحذر حفاظاً على المدنيين العالقين، والعمالة الوافدة، والمحتجزين والمخطوفين، وسجناء الشرطة العسكرية المتواجدين بمنطقة قنفودة، آخر معاقل الإرهاب غرب بنغازي.

يذكر أن الجيش الليبي يخوض معارك، في إطار عملية الكرامة، التي تم اطلاقها في منتصف عام 2014 ،لتطهير مدينة بنغازي من التنظيمات المسلحة ،بما في ذلك داعش.