 أنباء عن إصابة “البغدادي” بقصف جوي على الحدود العراقية – السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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أنباء عن إصابة “البغدادي” بقصف جوي على الحدود العراقية – السورية

أنباء عن إصابة “البغدادي” بقصف جوي على الحدود العراقية – السورية
المناطق - وكالات

أفاد مسؤول محلي في محافظة نينوى عن تداول أنباء بإصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وعدد من قادة التنظيم بقصف جوي للتحالف الدولي في قضاء البعاج على الحدود العراقية – السورية غربي المحافظة.

وقال المسؤول في حديث لموقع قناة “السومرية” العراقية، إن “طيران التحالف الدولي قصف، أمس، موقعاً يتخذه تنظيم داعش مقراً لقيادته على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا ضمن قضاء البعاج (65 كم غربي نينوى)”، لافتاً إلى أن “الأنباء الواردة تؤكد إصابة البغدادي وعدد من قادة التنظيم في القصف الجوي”.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الهجوم كان ضمن معلومات استخبارية دقيقة قادت لاستهداف الموقع”، موضحاً أن “البغدادي وقادة التنظيم كانوا قادمين من سوريا باتجاه العراق ضمن موكب من المركبات”.

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