بعد استعادة المخا.. الرئيس اليمني يتعهد بمحو ميليشيات القتل

هنأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القادة والضباط والمقاومة اليمنية بمناسبة استعادة السيطرة بالكامل على ميناء ومديرية المخاء، مشدداً على ضرورة مواصلة القتال في كافة المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من مليشيات القتل والدمار على حد تعبيره.

وأشاد هادي بالدور الايجابي لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات الذي كان لها الاسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على ارض الواقع.

وكانت هيئة الأركان العامة اليمنية أعلنت أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي تمكنت من إستعادة كامل سيطرتها على المخا وعلى مينائها الإستراتيجي.

وحققت العملية العسكرية التي انطلقت منذ أسبوعين بعض أهدافها الرئيسية بالسيطرة على منافذ تهريب الأسلحة للميليشيات في المنطقة الممتدة من باب المندب إلى ميناء المخا.

وتعتبر مدينة المخا الواقعة على الساحل الغربي تابعة إداريا لمحافظةَ تعز وتقع على بعد اربعة وتسعين كيلومترا فقط غرب تعز.

وتنبع أهمية مدينة المخا الاستراتيجية من مينائها الشهير الذي يقع على ساحل البحر الأحمر ، الذي يعتبر من أهم منافذ التهريب التي استفادت منها ميليشيات الحوثي والمخلوع فهو قريب من باب المندب حيث خط الملاحة الدولية ويبعد فقط عنه 90 كيلو متر تقريبا.

وتبلغ مساحة الميناء الإجمالية حوالي أربعمئة وسبعة وستين ألف متر مربع وهو ميناء تجاري بالدرجة الأولى.

وتعتبر المخا الانجاز الاول ضمن عملية الرمح الذهبي لاستعادة الساحل اليمني الغربي اذ تمثل المخا نقطة انطلاق قوات الشرعية باتجاه ميناء الحديدة التجاري والعسكري الأهم على ساحل البحر الأحمر.