شاهد.. مواطن يجبر ابنته القاصر على الزواج من ستيني بوضع سكين على رقبتها

أجبر مواطن ابنته الفاصر وهي في الـ15 من العمر، على الزواج من ستيني، وتهديده لها بالقتل ووضع السكين على رقبتها ليجبرها على الموافقة.

وقالت الفتاة في مقابلة مع “الثامنة” إن مسلسل الإساءة بدأ منذ رفع والدتها دعوى قضائية على والدها بسبب حرمانها من رؤيتها، حيث قام والدها بضربها انتقاما من والدتها، وأدخلت على إثر ذلك مستشفى قرية أحد المسارحة بجازان.

وأضافت أن والدها أجبرها وهي في الـ15 من عمرها على الزواج من ستيني، في الوقت الذي رفضت فيه ذلك، طالبة إكمال دراستها، إلا أنه قام بتهديدها قائلا: “عندك سبع دقايق توافقين أو أذبحك هنا”، مؤكدة أنه قام بوضع السكين على رقبتها وجرحها، وأن لديها شاهدا على ذلك.