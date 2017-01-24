 لاعبو ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء التأهيل الشامل بالجوف في ضيافة اسطبل السكب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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لاعبو ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء التأهيل الشامل بالجوف في ضيافة اسطبل السكب

لاعبو ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء التأهيل الشامل بالجوف في ضيافة اسطبل السكب
الجوف : محمد الحسن

استقبل اسطبل السكب للخيل بمدينة سكاكا لمالكه العميد زين بن مختار العلي ، بحضور عددٍ من الأعيان و الإعلاميين ؛ عددًا من لاعبي نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة و عددًا من نزلاء دار التأهيل الشامل بالجوف من نزلاء دار التأهيل الشامل بالجوف، يرافقهم فريق من المساندين في العناية والتمريض والمشرفين المتابعين للأنشطة في الجانبين .
وأقيم خلال الاستقبال عددٌ من البرامج و المناشط الخاصة و التدريب على ركوب الخيل بالإضافة إلى عددٍ من البرامج الترفيهية الترويحية الأخرى .
وذكر مالك الأسطبل بأن استضافة لاعبي النادي و نزلاء التأهيل يأتي ضمن واجباتنا الإنسانية نحو هذه الفئة الغالية و العزيزة و امتدادًا للمساهمات الاجتماعية المتعددة لمؤسسة طريق السكب و نحن بدورنا نقدم الشكر أجزله للمشرفين على هاتين الجهتين لاتاحتهم الفرصة لخدمة ذوي الإعاقة و خلق البسمة على شفاههم وزرع الفرح و السرور في نفوسهم .

من جانبه قدم رئيس مجلس إدرة نادي الجوف الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح شكره و تقديره لمالك اسطبل السكب على حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال ، موضحًا في الوقت ذاته بأن مبادرة البذل و العطاء غير مستغربة عليهم و على أبناء منطقة الجوف الكرام ، و قدم لهم درع النادي التذكاري في هذه المناسبة .

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