‫‫تعرف على أهم ​10 قضايا فساد كشفتها “نزاهة”.. آخرها تجاوزات “الكهرباء”

أدى بلاغ إلكتروني من أحد المواطنين عن وجود تجاوزات وفساد مالي وإداري في الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية، إلى كشف هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” عن تورط مسؤول في إهدار نحو 80 مليون ريال في عملية فساد كبيرة.

إلا أن قضية الفساد في شركة الكهرباء في الشرقية ليست قضية الفساد الوحيدة البارزة التي كشفتها نزاهة؛ فقد كشف تقرير وفقاً لـ”الحياة” عن قضايا أكثر فساداً وبمبالغ مضاعفة كشفتها الهيئة خلال 4 سنوات، وأبرزها:

تلاعب مقاول في مشروع للنقل بعسير: تلقت “نزاهة” بلاغاً من مواطن عن تلاعب أحد مقاولي وزارة النقل في مشروع إنشاء جسر على طريق أبها ــ النماص المزدوج بتكلفة 160 مليون ريال، لتكتشف نزاهة أنه أنشأ بدلاً منه عبارات لتصريف مياه الأمطار، ليجبر المقاول على إزالتها وإنشاء الجسر المتفق عليه ويحال للتحقيق.

إنشاء 33 عمارة سكنية لتحلية المياه المالحة: أثار مشروع إنشاء 33 عمارة سكنية تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الساحل الغربي بتكلفة 230 مليوناً، شكوكاً حول وجود شبهة فساد، وكشفت التحريات عن تنفيذ عمارات في مواقع لم تُدرج في العقد وإضافة بنود لم تكن ضمن جداول الكميات.

استغلال نفوذ في فرع وزارة النقل بجازان: استغل مسؤول بفرع وزارة النقل بجازان نفوذه الوظيفي في تجاوزات مالية وإدارية؛ حيث حصل على تعويض بأكثر من مليوني ريال لنزع ملكية عقارات تخصه دون وجه حق، بالإضافة إلى منحه تعويضات لأقاربه بقيمة 12 مليوناً.

اتهام 4 موظفين بجامعة الباحة بالتزوير واستغلال النفوذ: قاد بلاغ من مواطنة، هيئة مكافحة الفساد لكشف قيام 4 موظفين بجامعة الباحة باستغلال نفوذهم لتثبيت عدد من أقاربهم في وظائف بطرق غير نظامية دون أن يعملوا بها، وإصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعاملين في الجامعة.

تزوير ورشوة واختلاس أموال في مستشفى بالأحساء: كشفت نزاهة عن تجاوزات في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، تتمثل في تزوير ورشة واختلاس أموال في عقود لتوريد مستلزمات طبية، وألقي القبض على المتهمين وصدرت بحقهم أحكام بالسجن والجلد والغرامات وإعادة المبالغ المختلسة.

مصادرة 30 مليوناً بطرق غير قانونية في طبرجل: استعادت نزاهة 30 مليوناً صودرت بطريقة غير قانونية من خلال نزع ملكيات لمصلحة الطريق الدائري بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف، وصدرت أحكام بحق 4 موظفين حكوميين بالسجن والغرامة لاتهامهم بالرشوة والتزوير وتبديد المال العام.

قضية فساد تفقد كاتب عدل وظيفته: تسببت قضية فساد تتمثل في بيع أرض عدة مرات دون حضور مالكها الأصلي، لفقدان كاتب عدل وظيفته ومعاقبته بالسجن لمدة عامين؛ حيث اعتبر ما حدث تزويراً وإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة.

استئجار مبنى في مدينة الملك سعود الطبية دون استخدامه: كشفت نزاهة عن مخالفة في مدينة الملك سعود الطبية في الرياض؛ حيث تم استئجار مبنى إداري تابع للمدينة دون استخدامه، واستمر صرف الإيجار السنوي له لأكثر من 3 سنوات بقيمة زادت على مليون ريال.

موظفون بالبنك الأهلي يختلسون أموال العملاء: صدرت أحكام بالحبس ضد مسؤول بأحد فروع البنك الأهلي في الرياض و4 موظفين آخرين، بعد اكتشاف قيامهم باختلاس أموال من حسابات عملاء الفرع.