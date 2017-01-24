 مواطن يقدم خدمة “التوصيل المجاني” في مكة لمن لا يملك سيارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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مواطن يقدم خدمة “التوصيل المجاني” في مكة لمن لا يملك سيارة

مواطن يقدم خدمة “التوصيل المجاني” في مكة لمن لا يملك سيارة
المناطق - مكة المكرمة

بادر مواطن بتقديم خدمة إنسانية بفكرة جديدة في مكة المكرمة بوضعه لافتة في بطحاء قريش، ينوه فيها إلى خدمة التوصيل بالسيارة مجاناً لكل مَن لا يجد وسيلة نقل، بأن يقف عندها، حتى يوصله إلى أقرب مكان يريده؛ لتجد الفكرة بعد ذلك تجاوباً من سكان الحي الذين شاركوا في تنفيذها، وتصبح اللافتة معلماً ومحطة للتوصيل المجاني.

وأوضح المواطن صاحب المبادرة ويدعى سعيد الحارثي،، أن ما دفعه للتفكير في الأمر هو صعوبة المواصلات في بعض أحياء مكة التي تبعد عن الطرق الرئيسة، لافتاً إلى أنه شعر بمعاناة العمالة الوافدة، ووقوفهم لفترات طويلة في انتظار أي مركبة تقلهم إلى خارج الحي.

وأشار إلى أنه وضع اللافتة على الطريق وكتب عليها بعدة لغات: “قف هنا التوصيل مجاناً”؛ لتكون بمثابة نقطة يتجمع فيها من لا يملك سيارة، في انتظار التوصيل المجاني.

وأكد الحارثي أن الفكرة وجدت تفاعلاً كبيراً من أبناء الحي، الذين بدأوا في التوقف عند اللوحة؛ لاصطحاب مَن يجدونه واقفاً بجانبها مجاناً، معرباً عن أمنيته في أن تعمم الفكرة في جميع أحياء العاصمة المقدسة.

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