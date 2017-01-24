 بالفيديو.. “الفوزان” ينصح مستخدمي وسائل التواصل: استغلوها في نشر الخير ولا تتركوها للأشرار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. “الفوزان” ينصح مستخدمي وسائل التواصل: استغلوها في نشر الخير ولا تتركوها للأشرار

بالفيديو.. “الفوزان” ينصح مستخدمي وسائل التواصل: استغلوها في نشر الخير ولا تتركوها للأشرار
المناطق_الرياض

طالب الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي بمكة المكرمة، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باستغلالها في نشر الخير والدعوة إلى الله، وعدم تركها لأهل الشر ودعاة الضلال.

وأوضح الفوزان خلال رده على سؤال حول وسائل التواصل في أحد لقاءاته، أن هذه الوسائل فيها خير وفيها شر وعلى مستخدميها أن يستفيدوا من خيرها، ويستغلوها في نشر الدعوة إلى الله وبيان التوحيد والبيان الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن هذه فرصة لابد من انتهازها ويجب عدم ترك هذه الوسائل للأشرار ودعاة الضلال، مضيفاً بقوله: “غالبوهم فيها لأنهم لو رأوا الحق يُنشر التفوا”، مستشهداً بقول الله تعالى “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق”.

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