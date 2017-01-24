 هذه هي الأطعمة التي ينصح بها العلماء تناولها يوميا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

في الذكرى الثانية للملك الراحل.. مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية تطلق وسم #كيف_ننسى هذه هي الأطعمة التي ينصح بها العلماء تناولها يوميا 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة.. والبطالة 11.5 في المئة! ابتكار جديد لإنتاج بطاريات أخف وزنا وأرخص ثمنا وأكثر أمنا الأمم المتحدة: العنف شرد 87 ألفًا من مسلمي الروهنغيا منذ أكتوبر الماضي بعد 100 يوم من القتال.. تحرير شرق الموصل بالكامل بالفيديو.. “الفوزان” ينصح مستخدمي وسائل التواصل: استغلوها في نشر الخير ولا تتركوها للأشرار مواطن يقدم خدمة “التوصيل المجاني” في مكة لمن لا يملك سيارة ‫‫تعرف على أهم ​10 قضايا فساد كشفتها “نزاهة”.. آخرها تجاوزات “الكهرباء” السمرين : استيراد المملكة لـ 28 مليون كيلو زيت زيتون محفز للاستثمار بالجوف لاعبو ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء التأهيل الشامل بالجوف في ضيافة اسطبل السكب فيديو يكشف ماذا كان يفعل الإيطالي “ريجيني” في مصر قبل قتله

هذه هي الأطعمة التي ينصح بها العلماء تناولها يوميا

هذه هي الأطعمة التي ينصح بها العلماء تناولها يوميا
المناطق_الرياض

يقوم مخ الإنسان بحل مسائل اختيار المواد الغذائية المطلوب تناولها مرات عديدة طيلة كل يوم.

ولكن يعتقد العلماء أن من الضروري أن تبقى بعض هذه المواد الغذائية بين وجبات الإنسان اليومية على الرغم من تنوع الوجبات والمقبلات التي يمكن أن يحضرها ويشتريها المستهلك العادي اليوم من الأسواق والمحلات التجارية.

فيسعى الجميع عادة أن يكون طعامهم متنوعا.

وقد أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية أن الإنسان يتخذ القرارات المتعلقة بما سيأكله وسيشربه وأين سيشتريه وبأي كمية أكثر من 200 مرة يوميا في المتوسط.

وصرح العلماء الأمريكيون بأن بعض الأغذية، على الرغم من نصح المختصين في الحمية بتناول أطعمة متنوعة، يجب أن تدخل ضمن وجبات الإنسان اليومية حتى ولو بدا ذلك شيئا مملا.

فأشاروا إلى أن عصيدة من حبوب الشوفان وليس من رقائقه تعتبر من أنسب أنواع الطعام عند الفطور، وهي كذلك حتى للطعام ظهرا أو مساء.

فليس من قبيل المبالغة تقدير الفائدة من حبوب الشوفان خير تقدير لأنها تحتوي على معادن صغيرة مفيدة جدا لصحة الإنسان، منها مثلا المغنيزيوم والفسفور الكلسيوم والزنك والسلينيوم والفيتامينات من فئة B وغيرها.

ولا تعتبر هذه العصيدة مثابة طعام يناسب من يتمتع بصحة جيدة وحسب، بل هي تصلح أيضا لمن يعاني من فقر الدم والوزن الزائد ومشكلات في مسالك المعدة والأمعاء ومن ضعف في نشاط القلب.

ويعتقد الباحثون أن البيض طعام آخر يصلح للتناول اليومي لأن الدراسات الأخيرة نفت الاعتبارات السابقة حول احتوائه للكولسترول بكميات زائدة.

ويؤكد العلماء أن تناول البيض بشكل منتظم يؤمن الاحتفاظ باللياقة البدنية وتقوية الصحة والذاكرة والقدرات العقلية.

كما استنتج العلماء الأمريكيون أن من الضروري إدخال مشتقات الحليب الحامضة في وجبات الإنسان اليومية لأنها تحتوي على الكلسيوم والشوائب البيولوجية النشيطة وتتضمن مستنبتات مجهرية حية.

ولهذا من الأفضل تناول مشتقات اللبن مثل الزبادي طيلة اليوم لأنها تؤثر إيجابيا على عمليات الهضم وتقوي المناعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>