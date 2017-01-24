وفاة و 6 إصابات إثر حادث بطريق وج-الطائف

وقع حادث إنقلاب سيارة من نوع فورد على طريق وج بالطائف, ونتج عن الحادث وفاة شخص فيما أصيب”6″ آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى وقد باشرت الجهات المعنية الحادث في حينهصرح بذلك المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي مشيراً إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف تلقت عند الساعة ١١:٥٠م بلاغ من مواطن مفاده عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عدداً من الشباب وذلك على طريق وادي وج .

وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وفرقتين تدخل سريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي .

وعند وصول الفرق اتضح ان بالموقع سبع حالات أحداها انتقلت إلى رحمة الله وعلى ضوء ذلك تم تقديم الخدمة الاسعافية لبقية المصابين والانتظار لحين تم تحرير المحتجزين في المركبة .

وأضاف: على اثر ذلك تم توجيه خمس إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وإصابة إلى مستشفى الأمير منصور العسكري حيث تراوحت الإصابات من متوسطة إلى بليغة.