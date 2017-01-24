في إطار خطتها السنوية لهذا العام.. تراحم تبوك تطلق حزمة من البرامج والخدمات وتزيد دعم مستفيديها

أعلن الأستاذ أحمد بن عطية الحارثي رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك” تراحم ” عن حزمة من البرامج والانجازات التي نفذتها وستنفذها تراحم تبوك هذا العام .

حيث صرح الحارثي بأن اللجنة وفي إطارخطتها التشغيلية لهذا العام قامت قبل أيام بتوزع مبلغ 225.000 ريال على 75 أسرة من أسر السجناء المحتاجة حيث كان نصيب كل أسرة منها “٣٠٠٠” ريال .

وأوضح الحارثي أن ذلك يأتي ضمن اولى الدفعات في خطة هذا العام وفي إطار برامج المساعدة النقدية التي تقدمها اللجنة.

كما قامت اللجنة مؤخرًامن الانتهاء من توزيع حقائب وكسوة شتوية تحتوي على ملابس وبطانيات ودفايات وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 59 أسرة.

واضاف الحارثي أن اللجنة في خطتها لهذا العام سوف تسعى لتغطية العديد من احتياجات السجناء وأسرهم كتأمين المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية مثل الملابس والاحتياجات المنزلية.

وأكد أن اللجنة وضمن خطتها التشغيلية لهذا العام سوف تشارك وبشكل ملموس في احتواء المفرج عنهم وتساعدهم على مواجهة الحياة من خلال مد الجسور مع المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية في السعي لإيجاد عمل شريف لهم يقتاتون منه هم وأسرهم .

منوها بالدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، كان آخرهارعاية سموه الكريمة وتدشينه فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار ( معا لتحقيق الإصلاح ).

وأكد أن ذلك يأتي امتداداً لاهتمام سموه – حفظه الله – بهذه الفئات وبكافة الأنشطة الخيرية والاجتماعية في المنطقة.

كما قدم الحارثي شكره وتقديره لمعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وسعادة أمين عام اللجنة محمد بن عائض الزهراني على الدعم المستمر الذي تتلقاه اللجنة في المنطقة .

وفي ختام تصريحه أوضح رئيس اللجنة الأستاذ / أحمد الحارثي أن الأهداف التي تضطلع بها لجنة تراحم هي أهداف سامية وعظيمة وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع بأكمله ، داعياً رجال الأعمال بالمنطقة ومحبي الخير إلى دعم اللجنة للقيام بواجبها وتحقيق أهدافها ، حتى تستطيع إيصال خدماتها لكافة مستحقيها وأسرهم .

من جانب آخر أوضح نائب رئيس اللجنة الأستاذ نايف بن سعيد العطوي بأنه واستكمالا لما سبق فإن اللجنة وفي إطار خطتها التشغيلية لهذا العام لديها العديد من البرامج والخدمات مثل برنامج تسديد فواتير الكهرباء لأسر السجناء وكذلك سداد إيجارات منازل بعض الأسر . بالإضافة لبرامج الدعم المادي والعيني والتي يراعى فيها عدد أفراد الأسرة المستفيدة ومدة سجن العائل في مقدار وحجم الدعم المقدم لهم.

وأكد حرص اللجنة متمثلة في رئيسها وأعضائها على المضي قدما نحو عمل خيري متميز له الأثر العميق والإيجابي في دعم هذه الفئة من مجتمعنا.

كما أضاف بأن اللجنة تضطلع بمهام إعلامية أيضا تتمثل في توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون ، والأخذ بأيديهم ، والعمل على تكوين رأي مجتمعي متفهم لظروفهم وأوضاعهم ، ومتفهم أيضا لظروف المفرج عنه، ومتقبلاً له، ومعيناً له على العودة إلى مجتمعه فرداً صالحاً، وكذلك التعريف بمعاناة أسر السجناء في ظل غياب عائلهم، وإنهم ضحايا لاذنب لهم فيما بدر منه .

واهاب العطوي بالموسرين ورجال الأعمال والمؤسسات العامة والخاصة بتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمبادرة في دعم برامج اللجنة.

من جانبه ذكر المدير التنفيذي للجنة الدكتور صبحي العطوي أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك تبنت العديد من البرامج التي تهدف إلى خدمة نزلاء السجون والمفرج عنهم بالمنطقة منها برامج توعوية وتعليمية وتدريبية ، كبرنامج جسور الثقافي الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع مديرية السجون بمنطقة تبوك والهادف لمد جسور التواصل مابين الجهات الحكومية والأهلية وبين السجون لتقديم البرامج الثقافية والعلمية والصحية للنزلاء .

واضاف الدكتور صبحي ان لجنة تراحم تبوك ساهمت بشكل مباشر بتقديم الدعم المادي والعيني لتلك الفئة من مجتمعنا ، وتابعت أسرهم وعملت على تحفيزهم على العمل المنتج ومساعدتهم في حل المشكلات والعقبات التي تعترضهم لغياب عائلهم، إضافة إلى برامج التهيئة للخروج للمفرج عنهم ليعودوا اعضاء صالحين وفاعلين في مجتمعهم.

وأوضح المدير التنفيذي ، أن اللجنة تلتمس حاجة أسر السجناء من ذوي المحكوميات الطويلة والأكثر احتياجاً بعد بحث حالاتهم ، لافتا إلى أن عطاء اللجنة لا يتعارض لمن هم مستفيدون من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية الأخرى.

وفي الجانب النسائي من أعمال اللجنة أوضحت الأستاذة دينا الغريض رئيسة القسم النسائي في لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك “تراحم” أن اللجنة قامت بالعديد من الزيارات لنزيلات السجون في المنطقة من أجل الوصول لأفضل طرق المساندة والدعم لهن .

كما أقامت اللجنة متمثلة في القسم النسائي بإلقاء العديد من المحاضرات والندوات وسلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المعرفي والفكري والمهاري للنزيلات وكانت أُولى هذه الدورات خلال خطة هذا العام بعنوان: ” أعد شحن طاقتك” ضمن برنامج واعية قدمتها المدربة أ/ عبير البلوي وأضافت الغريض أنه ستقام برامج مشابهة خلال الخطة التشغيلية لهذا العام 1439 /1438 تهدف لإعادة تأهيل نزيلات السجون فكريا ومعنويا لمواجهة صعوبات مابعد فترة انتهاء المحكومية ، وتحويلها من معتمدة على الدعم الخارجي إلى منتجة وفاعله في مجتمعها عبر تزويدها بالعديد من المهارات التي تؤهلها لإيجاد عمل شهري بدخل ثابت.

وفي ختام تصريحها دعت الأستاذة دينا مختلف فئات المجتمع للتفاعل مع اللجنة ودعم برامجها الخيرية المتنوعة للوقوف مع إخواننا السجناء وأسرهم وتلبية احتياجاتهم المهمة التي تكفل لهم الحياة الكريمة بعيداً عن شبح العودة إلى السجن مستقبلاً .