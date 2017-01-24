بحضور محافظ الطائف.. حفل تكريم 811 من المسلمين الجدد بالطائف

بحضور معالي محافظ الطائف سعد مقبل الميموني المكلف ومدير شرطة الطائف العميد فهد العصيمي والشيخ سعد الغامدي أمام الحرم ومؤذن الحرم المكي أحمد خوجة وعدد من الحضور أقام المركز التعاوني للدعوة والإرشاد بالطائف بقصر السلام حفل تكريم المسلمين الجدد لعام 1438 هـ وعددهم 811 مسلم ومسلمة وكان في إستقبالهم الشيخ فايز الشهري نائب مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة والدكتور محمد إبراهيم السواط مدير عام المكتب التعاوني بالطائف .

بدأ الحفل بالقرآن الكريم بعد ذلك كلمة رئيس مجلس الإدارة إبرهيم المالكي رحب فيها بالحضور وقال: إن الدعوة لله عز وجل واجبة على كل مسلم ومسلمة وأشار في كلمته إلى أن المكاتب التعاونية مكاتب خير تقوم على تبرعات المحسنين وتحظى بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ومن حكومته الرشيدة كما تحظى بدعم المسؤولين في هذا البلد الطيب.

بعد ذلك ألقى المنشد فيصل الباني نشيد بعنوان (قد جانا نور الهدى) بعد ذلك عرض مرئي ملخص عن إنجازات مكتب التعاون والإرشاد بالطائف وفوزه بالمركز الأول لجائزة السبيعي لتميز بعد ذلك ثم نشيد للمنشد موسى العميرة بعنوان (عيسى بن مريم ياحبيب محمد صلى الله علية وسلم) .

بعد ذلك ألقى عبدالله كميشو أحد المسلمين الجدد من الجنسية الهندية كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن سعادته وفرحته بإسلامه وزملائه ونطقه بالشهادتين وما يلقاه المسلمون من دعم ورعاية من المسؤولين في المملكة العربية السعودية خصوصا القائمين على توعية الجاليات وتعريفهم بالدين الإسلامي الحنيف موضحا أنه إقتدى بالمسلمين في المملكة أثناء تأديتهم شعائرهم الدينية وقراءتهم القرآن الكريم الذي أدخل في نفسه الرغبة للإسلام حينما كان يعمل بأحد الشركات بعد ذلك قرر بالدخول في الدين الإسلامي الحنيف حيث شعر بالسعادة عند دخوله في الإسلام وتلاوته القرآن الكريم .

وفي الختام شكر محافظ الطائف الميموني القائمين على هذا الحفل داعيآ لإخوانه المسلمين الجدد الثبات على دين الله وسنة نبية .

كما قام رجال الأعمال من الحضور بتقديم هدية للمسلمين الجدد بتكلفة أداء العمرة والحج على نفقتهم .

بعد ذلك شرف الجميع حفل العشاء الذي أقامه المكتب تكريما لضيوف الحفل وللمسلمين الجدد .