 إنفوغرافيك.. كارثة “نوت 7” من البداية إلى النهاية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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إنفوغرافيك.. كارثة “نوت 7” من البداية إلى النهاية

إنفوغرافيك.. كارثة “نوت 7” من البداية إلى النهاية
المناطق_الرياض

كشفت شركة سامسونغ مؤخرا عن الأسباب الحقيقية لكارثة “غالاكسي نوت 7” وكيفية تفادي مثل هذه المشكلة لاحقا.

 

وشكل “نوت 7” مشكلة حقيقية لسامسونغ منذ بداية طرحه في الأسواق، الأمر الذي تسبب لها بخسائر مالية فادحة.

الجدول الزمني

في يوليو 2016، أعلنت سامسونغ أن موعد الإعلان عن طرح “نوت 7” في الأسواق سيكون في الثاني من أغسطس، ورافق الإعلان الكشف عن مواصفات الجهاز.

بعد طرحه في الثاني من أغسطس، ظهر أول تقرير عن حادثة انفجار للجهاز في كوريا الجنوبية، ثم بدأت تتوالى التقارير عن احتراق البطاريات، الأمر الذي دفع الشركة، في الحادي والثلاثين من أغسطس، إلى الإعلان عن تأجيل طرح شحنات جديدة من الجهاز بهدف إخضاعها لمزيد من الفحوص والاختبارات.

في الثاني من سبتمبر، أوقفت الشركة بيع الجهاز مؤكدة أن الخلل الذي تسبب باحتراق الأجهزة سببه البطارية، وأشارت إلى أنه سيتم استبدال الأجهزة التالفة.

في 8 و9 سبتمبر، دعت هيئة الطيران الفيدرالي ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركيتين إلى عدم استخدام نوت 7.

في العاشر من سبتمبر، طالبت الشركة مستخدمي غالاكسي نوت 7 بتسليم أجهزتهم في إطار عملية سحب الأجهزة لنحو 2.5 مليون جهاز تم بيعها حتى تاريخه، وفي 19 من الشهر نفسه، بدأت الشركة برنامجا لاستبدال الجهاز في كوريا الجنوبية.

في 29 سبتمبر، أعلنت الشركة أن مليون شخص استبدلوا غالاكسي نوت 7، وأن الجهاز أصبح آمنا.

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