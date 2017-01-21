 قروض تصل لـ “ربع مليون ريال” لراغبي البيع بالعربات المتنقلة بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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قروض تصل لـ “ربع مليون ريال” لراغبي البيع بالعربات المتنقلة بجدة

قروض تصل لـ “ربع مليون ريال” لراغبي البيع بالعربات المتنقلة بجدة
المناطق_الرياض

ذكرت مصادر صحفية أن بنك التنمية الاجتماعية وأمانة جدة اتفقا أمس على منح الشباب والفتيات الراغبين في العمل بمشروع عربات البيع المتنقلة بما فيها عربات الأطعمة قروضا تصل إلى 250 ألف ريال لكل متقدم بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الأمانة.

ووفقا لصحيفة “مكة” ضم اجتماع عقد بمقر أمانة المحافظة ممثلين للأمانة وبنك التنمية والغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال، إضافة إلى بعض أصحاب المطاعم، وقدمت مبادرات لتنفيذ هذا الدعم الذي سيسهم في دعم الشباب والفتيات الراغبين في العمل بمشروع العربات المتنقلة بعد استيفاء مواصفات وشروط أمانة المحافظة لاستخراج تراخيص العربات والمطاعم المتنقلة، والتي سيزود البنك بها للاستعانة بها عند البدء بقبول طلبات التمويل.

يذكر أن أمانة جدة أصدرت تصاريح لنحو 30 عربة طعام متنقلة في المحافظة، كما خصصت موقعا مميزا للمطاعم المتنقلة على كورنيش أبحر الجنوبية، والذي يحظى بإقبال كبير من قبل الزوار.

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