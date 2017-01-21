 وزير البيئة يوقع عقد تعيين (HSBC) مستشار مالي لتخصيص شركات مطاحن الدقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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وزير البيئة يوقع عقد تعيين (HSBC) مستشار مالي لتخصيص شركات مطاحن الدقيق

وزير البيئة يوقع عقد تعيين (HSBC) مستشار مالي لتخصيص شركات مطاحن الدقيق
المناطق - واس

وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب رئيس اللجنة المتخصصة للإشراف على برنامج تخصيص مطاحن الدقيق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, عقداً مع (HSBC) للعمل كمستشار مالي, وذلك في إطار إتمام عملية تخصيص شركات مطاحن الدقيق بالمملكة .
وتضمن العقد القيام بمراجعة تقييم أصول الشركات وتحديد استراتيجية الطرح والتسويق أمام المستثمرين المحتملين الذين تنطبق عليهم الشروط وفق المعايير المطلوبة ومن أهمها الخبرة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وغيرها من المعايير التي سيتم تحديدها مستقبلاً تمهيداً لإتمام عملية البيع .
وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له اليوم, أن خطوات تخصيص المطاحن تسير وفق الخطة المقررة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 35 ) القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك، مشيراً إلى أن برنامج التخصيص يسير في مرحله متقدمة تمهيداً لطرحه أمام القطاع الخاص خلال العام الحالي .
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس, أن جميع شركات المطاحن الأربع المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بدأت العمل فعلياً ابتداءً من 1438/4/3هـ, بعد تأسيسها من قبل الصندوق ، مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة وأعضاء اللجنة المتخصصة لبرنامج خصخصة مطاحن الدقيق على الدعم الذي لقيته المؤسسة في سبيل تسهيل خطوات تنفيذ البرنامج.

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