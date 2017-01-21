 الجيش التركي يقصف 116 هدفاً لتنظيم داعش شمالي سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش التركي يقصف 116 هدفاً لتنظيم داعش شمالي سوريا

الجيش التركي يقصف 116 هدفاً لتنظيم داعش شمالي سوريا
المناطق - واس

قصف الجيش التركي 116 هدفا لتنظيم داعش شمالي سوريا وذلك ضمن عملية درع الفرات التي أطلقتها وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي أواخر أغسطس الماضي في شمال سوريا .
وأفادت القوات المسلحة التركية في بيان لها اليوم أن عملية درع الفرات شهدت في يومها الـ 154 استهداف المدفعية التركية لـ 107 أهداف لداعش شمالي سوريا، شملت منصات دفاعية ومقرات قيادية وسيارات مزودة بأسلحة للتنظيم .
وأبان أن سلاح الجو التركي نفذ غارات على تسعة أهداف للتنظيم بمحيط مدينة الباب شمال سوريا أسفرت عن تدميرها .
وأوضح البيان أن قوات التحالف الدولي نفذت خمس غارات جوية على مواقع داعش بمنطقتي “بزاعة” و”قبر المقري” شرقي مدينة الباب شمالي سوريا .
وأشار إلى أن العمليات البرية أسفرت عن تحييد 13 عنصرا من داعش .

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