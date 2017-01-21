سياحية أملج تطلق 3 فعاليات خلال اسبوع الأجازة

ترأس محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي اجتماع لجنة التنمية السياحية في المحافظة والتي اعلنت عن اطلاق ثلاث فعاليات تشرف عليها خلال اسبوع الاجازة الحالي وهي كالتالي : سباق الهجن مساء الخميس القادم 28 ربيع الثاني ينظمه نادي الهجن وفعاليات السوق الشعبي في الشبحة صباح السبت الساعة 7:00ص تنظمه اللجنة الفرعية لسياحية املج بالشبحة ومسابقة الشعلان للصقور بمنطقة الشعلان وهي المعروفة بقنص الصقور في الساحل الشمالي لمحافظة املج وتنظيم لجنة من هواة قنص الصقور وموعد المسابقة بعص صلاة العصر من مساء السبت القادم.

كما ناقش المجتمعون المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة منها الموافقة على اطلاق مسابقة اجمل صورة لهذه الفعاليات وتفعيل مقترح انشاء دليل سياحي لاملج وضم اعضاء مصورين للجنة التنمية السياحية.

من جانبه وجه رجل الاعمال وعضو لجنة التنمية السياحية اللواء المهندس عبدالعزيز الجهني الدعوة للجميع من مواطنين ومقيمين لحضور هذه الفعاليات للاستمتاع بالسباقات التي تعكس تراث وثقافة متنوعة ومتعددة تميزت بها محافظة املج باختلاف تضاريسها الجغرافية وكذلك معروضات الاسر المنتجة من ماكولات شعبية ومصنوعات يدوية ومنتجات محلية قد لا تكرر في موقع آخر.