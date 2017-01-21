 يمثلون مديريات عسير ونجران وجازان والباحة وبيشة.. صحة عسير تدرب 33 موظفاً على مشروع “موارد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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يمثلون مديريات عسير ونجران وجازان والباحة وبيشة.. صحة عسير تدرب 33 موظفاً على مشروع “موارد”

يمثلون مديريات عسير ونجران وجازان والباحة وبيشة.. صحة عسير تدرب 33 موظفاً على مشروع “موارد”
المناطق_عسير
 دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان يوم أمس الدورة التدريبية لمشروع نظام “موارد” بمقر إدارة التدريب والابتعاث بصحة عسير والتي تستمر لمدة أسبوعين وتستهدف 33 موظفاً من صحة عسير ونجران وجيزان والباحة وبيشة.

     وتهدف الدورة للتعريف بمشروع “موارد” الذي ستقوم وزارة الصحة بإطلاقه قريباً لتحسين مستوى الخدمات والتحول للعمل الالكتروني وتفعيل الخدمة الذاتية ضمن منظومة نظام الموارد البشرية.

   وبدأت الدورة بكلمة لمدير إدارة الصحة الالكترونية المهندس / عبدالله ال سداح عرف من خلالها النظام وآلية التدريب تلا ذلك كلمة ترحيبية لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير رحب فيها بالمشاركين من جميع المديريات وأبدى رضاه على التطور في الأنظمة والتحول الى التعاملات الالكترونية وحثهم على الاجتهاد فيما يخدم سير العمل.

    ويقوم نظام «موارد» بتوحيد الإجراءات و«الأتمتة» والتخلي عن العمل الورقي وتحسين الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة وتقليل التكلفة ورفع كفاءة الخدمات الإدارية وتفعيل قاعدة بيانات واحدة تدفع كافة إجراءات الوزارة وسيشكل نظام «موارد» الجديد اللبنة الأساسية للخدمات الذاتية.

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