 “التدريب التقني”: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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“التدريب التقني”: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني

“التدريب التقني”: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني
المناطق - واس

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدم تضرر البيانات والمعلومات الخاصة بها، واستمرار العملية التدريبية وبرامج التدرب الإلكتروني بالكليات والمعاهد التقنية، وذلك بعد تعرضها أمس لهجوم إلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعاملت مع تحذيرات المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية قواعد البيانات والمعلومات والبنية التحتية من الفيروس الإلكتروني، من خلال القيام بالإجراءات اللازمة، والتأكد من وجود نسخ احتياطية حديثة لجميع المعلومات والملفات، وتوعية الموظفين والتأكيد على عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين أو التي لا يتوقع وصولها من الطرف الآخر، أو ليست ذات صلة بالعمل، وعدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير معروفة وموثوقة للمستخدم.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات حذرت يوم أمس من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية “Ransomware” ، والتي تستهدف الاجهزة الحكومية، وأوصت الهيئة جميع الجهات برفع مستوى الحيطة والحذر .

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