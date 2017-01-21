بالفيديو.. الربيعة: كنت أمشي 4 كلم يومياً وبعد الوزارة صارت 7 بسبب ما رأيته في المستشفيات

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه كان قبل تعيينه وزيراً للصحة يمارس رياضة المشي مسافة أربعة كيلو مترات يومياً، وبعد تعيينه زادت إلى سبعة كلم بسبب ما رآه في المستشفيات.

وذكر الوزير أثناء كلمة له بورش عمل “تصميم نموذج الرعاية الصحية” التي عقدتها الوزارة الخميس الماضي، أن هناك مشاكل مؤثرة في حياة الناس ومكلفة جداً وتسعى الوزارة إلى التغلب عليها، مثل نمط حياتهم والتدخين والحوادث.

وأضاف أنه متفائل بإحداث وزارة الصحة نقلة نوعية، خاصةً فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض على المدى البعيد.