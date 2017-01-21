 دراسة: أضرار جديدة لتربية القطط على “النساء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحذيرات من تطبيق سيلفي شهير.. يجمع بيانات المستخدم لاستغلالها عن قصد تركيا: لن نسلّم بلدة الباب للنظام السوري القوات البرية تعلن فتح باب التقديم في وحدات المظليين والقوات الخاصة دراسة: أضرار جديدة لتربية القطط على “النساء” جمرك الرقعي يحبط محاولتين لتهريب شخص ممنوع من السفر ومبالغ مالية مدير تعليم عسير ينقل تعازي وزير التعليم في وفاة 3 طلاب بالفيديو.. الربيعة: كنت أمشي 4 كلم يومياً وبعد الوزارة صارت 7 بسبب ما رأيته في المستشفيات بدء التسجيل في رياض الأطفال بتعليم عسير “التدريب التقني”: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني يمثلون مديريات عسير ونجران وجازان والباحة وبيشة.. صحة عسير تدرب 33 موظفاً على مشروع “موارد” لمريضة خمسينية.. استئصال ورم سدوي من معدة مريضة بالمنظار الجراحي بمستشفى عسير المركزي محافظ المندق يستقبل المهندس الزهراني بعد تكليفه رئيسا لبلدية المندق

دراسة: أضرار جديدة لتربية القطط على “النساء”

دراسة: أضرار جديدة لتربية القطط على “النساء”
المناطق - وكالات

كثير من أطباء النساء والتوليد حول العالم ينصحون السيدات بعدم تربية القطط لتجنب مشاكل الإنجاب، بسبب الطفيليات التى تنقلها إلى الرحم، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، لكن كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية النقاب عن أضرار أخرى لتربية النساء للقطط حيث إنها تزيد من أيام الدورة الشهرية لها وتصبح أكثر ألماً.

وأوضح الباحثون من جامعة خواريز المكسيكية، أن سبب تلك الأعراض هي الطفيل الذي ينقله القطط، لافتين إلى أن الأشخاص الذين لديهم هذا الطفيل في مجرى الدم يعانون من أعراض متطرفة مثل الاكتئاب والغضب.

وأشار الباحثون أن طفيل “التوكسوبلازما” الذي ينتقل من فضلات القطط يرتبط مع زيادة القلق والعدوان وانفصام الشخصية لدى البشر، ووجد الباحثون أن ما يصل إلى واحدة فى كل 12 امرأة تعاني من شكل حاد من متلازمة اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي (PMDD)، ويمكن أن تسبب الاكتئاب المستمر، والغضب الشديد، وانخفاض تقدير الذات، وحتى الأفكار الانتحارية، لافتين إلى أنها تتكون بسبب طفيل “التوكسوبلازما” الموجود في فضلات القطط، وكذلك في اللحوم النيئة.

وأكد الباحثون أن طفيل “التوكسوبلازما” يؤدي أيضاً إلى فقدان البصر عن طريق التسبب في تندب في الجزء الخلفي من العين، مشيرين إلى أنه يمكن أن يسافر إلى الدماغ، ويتداخل مع المواد الكيميائية ويتسبب في تغيير المزاج.

ونصح الباحثون النساء بتجنب تفريغ فضلات القطط، وعدم تناول الطعام بأيدي غير مغسولة في مرحلة مبكرة من الحمل لأنها يمكن أن تسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>