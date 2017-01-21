دراسة: أضرار جديدة لتربية القطط على “النساء”

كثير من أطباء النساء والتوليد حول العالم ينصحون السيدات بعدم تربية القطط لتجنب مشاكل الإنجاب، بسبب الطفيليات التى تنقلها إلى الرحم، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، لكن كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية النقاب عن أضرار أخرى لتربية النساء للقطط حيث إنها تزيد من أيام الدورة الشهرية لها وتصبح أكثر ألماً.

وأوضح الباحثون من جامعة خواريز المكسيكية، أن سبب تلك الأعراض هي الطفيل الذي ينقله القطط، لافتين إلى أن الأشخاص الذين لديهم هذا الطفيل في مجرى الدم يعانون من أعراض متطرفة مثل الاكتئاب والغضب.

وأشار الباحثون أن طفيل “التوكسوبلازما” الذي ينتقل من فضلات القطط يرتبط مع زيادة القلق والعدوان وانفصام الشخصية لدى البشر، ووجد الباحثون أن ما يصل إلى واحدة فى كل 12 امرأة تعاني من شكل حاد من متلازمة اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي (PMDD)، ويمكن أن تسبب الاكتئاب المستمر، والغضب الشديد، وانخفاض تقدير الذات، وحتى الأفكار الانتحارية، لافتين إلى أنها تتكون بسبب طفيل “التوكسوبلازما” الموجود في فضلات القطط، وكذلك في اللحوم النيئة.

وأكد الباحثون أن طفيل “التوكسوبلازما” يؤدي أيضاً إلى فقدان البصر عن طريق التسبب في تندب في الجزء الخلفي من العين، مشيرين إلى أنه يمكن أن يسافر إلى الدماغ، ويتداخل مع المواد الكيميائية ويتسبب في تغيير المزاج.

ونصح الباحثون النساء بتجنب تفريغ فضلات القطط، وعدم تناول الطعام بأيدي غير مغسولة في مرحلة مبكرة من الحمل لأنها يمكن أن تسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت.