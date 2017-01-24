أستانة.. تركيا وروسيا وإيران تتفق على آلية لمراقبة انتهاكات الهدنة

قالت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء اليوم، إن تركيا وروسيا وإيران اتفقت على تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا.

ويؤكد الأمر فيما يبدو تقريراً سابقاً لوكالة تاس الروسية للأنباء عن مسودة مبكرة لبيان قولها، إن الدول الثلاث ستضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويجري وفد حكومة النظام السوري وآخر عن المعارضة محادثات غير مباشرة لليوم الثاني في عاصمة كازاخستان، بينما ترغب تركيا التي تدعم مقاتلي المعارضة، وروسيا التي تدعم بشار الأسد، في النأي بنفسها من القتال.

ودفع ذلك القوى الثلاث إلى تشكيل تحالف مؤقت يرى البعض أنه يمثل أفضل فرصة للتقدم صوب اتفاق سلام، خاصة مع انشغال الولايات المتحدة بقضايا داخلية.

وبعد يومين من المداولات، تشير مسودة بيان ختامي أولية إلى أن القوى لم تتفق على الكثير بخلاف التأكيد على الحاجة لحل سياسي وتثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ في 30 ديسمبر (كانون الأول)، وتتبادل الأطراف الاتهامات بانتهاكه.

وتتجادل وفود الدول الثلاث بشأن بنود البيان الختامي. وذكر مصدر من المعارضة أنها تناقش الآن مسودة للنص الختامي مع داعميها الأتراك.