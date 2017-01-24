 رسمياً .. الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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رسمياً .. الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2018

رسمياً .. الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2018
المناطق - وكالات

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة كأس العالم 2018، الذي سيقام في روسيا، يونيو من العام المقبل.

ونشر الحساب الرسمي، لكأس العالم 2018 عبر تويتر، تغريدة مؤكداً من خلالها، أن 1 ديسمبر المقبل، يتم إجراء قرعة مونديال روسيا 2018.

وسيتم إقامة حفل في هذا اليوم، بقاعة قصر الكرملين، المخصصة للإحتفالات الرسمية بالعاصمة الروسية موسكو، وسيشهد تواجد رئيس الفيفا، وممثلي كل دولة ستشارك في المونديال.

وسيوافق الأول من ديسمبر، وتم إختيار هذا الوقت، ليكون بعد إنتهاء مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال، بمختلف القارات.

يُذكر أن أخر مونديال كان في البرازيل عام 2014، وفاز به المنتخب الألماني بهدف نظيف في النهائي أمام الأرجنتين.

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