جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول في الدبلومات التطبيقية

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن بدء القبول في الدبلومات التطبيقية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1437/1438هـ للطلاب فقط، علما بأن الشهادات معتمدة ومصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وتشمل الدبلومات كلا من تخصصات البرمجة التطبيقية، والإدارة المكتبية لمدة سنة دراسية، وتشمل أيضا تخصص برمجة أنظمة المعلومات لمدة سنتين دراسيتين.

ويتم التسجيل فيها من خلال تسديد رسوم القبول على حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في بنك البلاد، مع ضرورة ذكر اسم الطالب كاملا في بيانات المودع وسجله المدني، علما بأنه لا يقبل الإيداع بالصراف الآلي أو الإنترنت، ومن ثم زيارة مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في لعصان (كلية المعلمين سابقا) مبني رقم (2) لتعبئة استمارة التسجيل، وإحضار صورة من بطاقة الأحوال وشهادة الثانوية العامة.