ضرب أروع الأمثلة في العفو و الصفح.. “العنزي” يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

في بادرة إنسانية وابتغاءً لوجه الله تعالى طلباً للأجر من المولى عز وجل، ضرب المواطن محمد عقلا السبيعي العنزي أروع الأمثلة في ذلك حيث تنازل عن قاتل ابنه «بسام» رحمه الله عن القاتل عبدالحميد دواس الحسني العنزي حيث سجل تنازله رسمياً دون مقابل وطلباً للأجر من الله سبحانه وتعالى، وتم التنازل بحضور عدد من مشائخ القبائل .

وبعد توثيق التنازل تحدث والد القتيل العنزي قائلا: (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فتنازلي كان لوجه الله تعالى فلا مال ولا عقار يكون عوضاً في ابني الشاب بسام رحمه الله، وهذا قضاء الله وقدره). وبين «كانت هناك مشاجرة قدر الله فيها أن يقضي ابني أمراً كان مفعولاً وهذا من الرضى بقضاء الله وقدره). وشدد العنزي (رفضت الأموال والحمد لله، ابتغي ماعند الله فقط).

من جانبه قال الشيخ خالد الراكان المرشد بعد أن أثنى على شهامة المتنازل وتجاوبه مع مساعي الخير إن ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

مشيراً إلى أن هذا الفعل الكريم ليس بمستغرب على ابناء قبيلة عنزه الذين دائماً ما يتسابقون على فعل الخير، داعيا الله أن يحمي الوطن وقيادته وأن يديم هذه اللحمة المتينة بين مختلف فئات المجتمع السعودي المتكاتف بإذن الله .

وأوضح رجل الاعمال خالد بن زيد الرويضان القماصي أن قيام محمد معقلا الرسلاني بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة، وهي بادرة إنسانية نبيلة، مبيناً أن العفو والصفح من شيم الرجال، سائلاً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.