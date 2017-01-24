 الفريدي: توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ربيع بريدة يستعد لاستقبال زواره بالعديد من الفعاليات الجديدة والممتعة محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة التعليم وجمعية رؤية التنموية الفريدي: توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية ضرب أروع الأمثلة في العفو و الصفح.. “العنزي” يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول في الدبلومات التطبيقية تجاوزه عمره قرن من الزمن.. أمير عسير يعيد الحياة لقصر تراثي بقلب عاصمة السياحة العربية اعتماد عقوبات مالية بــ 90 ألف ريال ضد 9 مُحدثين تعدوا على أراضٍ حكومية بمكة وزير التعليم: لا تراجع عن هيكلة رواتب المعلمين.. تم الانتهاء منها ورفعت للجهات المختصة رسمياً .. الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2018 أستانة.. تركيا وروسيا وإيران تتفق على آلية لمراقبة انتهاكات الهدنة صحة الباحة توقع عقود إعاشة بقيمه ١١٢ مليون ريال لثلاث مستشفيات مهرجان الصحراء الدولي العاشر ينطلق بأكثر من ١٦ فعالية الخميس القادم

الفريدي: توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية

الفريدي: توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية
الدمام - المناطق

أكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الله بن سلمان الفريدي على أن توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية وذلك من خلال تسليط الضوء على سير عمل مراكز التنمية والوقوف
على صعوبات سير العمل فيها والسعي الى التوصل لحلول لها عبر تفويضات فرع الوزارة.

جاء ذلك في زيارة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الله بن سلمان الفريدي لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام و راضي الدايل صباح اليوم، بهدف الاطلاع على العمل ومناقشة صعوبات سيرة وطرح الحلول بعض التحديات التي تواجه المركز بالقسمين الرجالي والنسائي، وكان في استقبالهم نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بالنيابة سامي القرني ورئيسة القسم النسائي حنان الجميعه.

وتجول سعادته حول أقسام المركز ومرافقة وأطلع على الأقسام الاشرافية فيه وثمن الجهود الحثيثة والمبذولة في دفع سير العمل ، وشكر ادارة المركز على كفاءتهم في خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين للقسمين وعلى حفاوتهم بالترحيب به في الزيارة.

من جهته أوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بالنيابة سامي القرني بأن مراكز التنمية الاجتماعية تقوم على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم ومشاركتهم مادياً ومعنوياً وبشرياً في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية التي تساهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنمية وتحقيق أمنه وسلامته، شاكرا زيارة سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ووقوفه على صعوبات العمل ومناقشتها للوصول الى حلول لها ، مثمنا دعمه المتواصل والمستمر من اطلاعه الدائم وتشجيعه على المشاريع المنفذة لهذا العام .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>