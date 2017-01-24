الفريدي: توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية

أكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الله بن سلمان الفريدي على أن توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية وذلك من خلال تسليط الضوء على سير عمل مراكز التنمية والوقوف

على صعوبات سير العمل فيها والسعي الى التوصل لحلول لها عبر تفويضات فرع الوزارة.

جاء ذلك في زيارة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الله بن سلمان الفريدي لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام و راضي الدايل صباح اليوم، بهدف الاطلاع على العمل ومناقشة صعوبات سيرة وطرح الحلول بعض التحديات التي تواجه المركز بالقسمين الرجالي والنسائي، وكان في استقبالهم نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بالنيابة سامي القرني ورئيسة القسم النسائي حنان الجميعه.

وتجول سعادته حول أقسام المركز ومرافقة وأطلع على الأقسام الاشرافية فيه وثمن الجهود الحثيثة والمبذولة في دفع سير العمل ، وشكر ادارة المركز على كفاءتهم في خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين للقسمين وعلى حفاوتهم بالترحيب به في الزيارة.

من جهته أوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بالنيابة سامي القرني بأن مراكز التنمية الاجتماعية تقوم على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم ومشاركتهم مادياً ومعنوياً وبشرياً في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية التي تساهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنمية وتحقيق أمنه وسلامته، شاكرا زيارة سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ووقوفه على صعوبات العمل ومناقشتها للوصول الى حلول لها ، مثمنا دعمه المتواصل والمستمر من اطلاعه الدائم وتشجيعه على المشاريع المنفذة لهذا العام .