اعتماد عقوبات مالية بــ 90 ألف ريال ضد 9 مُحدثين تعدوا على أراضٍ حكومية بمكة

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، عقوبات مالية تقدر قيمتها بــ 90 ألف ريال ضد 9 مُحدثين تعدوا على أراضٍ حكومية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح المتحدّث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن العقوبات التي اعتمدها أمير المنطقة جاءت استنادا للأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق العقوبات على المحدثين في الأراضي الحكومية والمتضمن مجازاة مدعي التملك بغرامات لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال والسجن من 15إلى 30 يوماً في حال تكرار التعدي .

وأشار الدوسري إلى أن القرار الصادر تضمّن الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية المُقّدر بــ 10 آلاف ضد كل محدث ، وشمل 9 معتدين على أراض حكومية خلال الشهر الحالي ، فيما تمّ إعفاء عدد 2 من المحدثين من أية عقوبات نظير تجاوبهم مع لجنة التعديات وإزالة ما أحدثوه.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة استعادت بداية العام الحالي نحو 7.9 مليون متر مربع ، تم التعدي عليها على طريق الخواجات جنوبي العاصمة المقدسة ، وتأتي تلك الجهود أنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة الدائمة بمراقبة أملاك الدولة والحفاظ عليها من المعتدين ، وخلال الأعوام الماضي استعادت إمارة مكة أكثر من 180 مليون متر مربع من أملاك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 35 مليار ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع التنمية عليها وبذلك فإن منطقة مكة تعتبر من أوائل المناطق في المملكة التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان الميسر.