 تجاوزه عمره قرن من الزمن.. أمير عسير يعيد الحياة لقصر تراثي بقلب عاصمة السياحة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ربيع بريدة يستعد لاستقبال زواره بالعديد من الفعاليات الجديدة والممتعة محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة التعليم وجمعية رؤية التنموية الفريدي: توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية ضرب أروع الأمثلة في العفو و الصفح.. “العنزي” يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول في الدبلومات التطبيقية تجاوزه عمره قرن من الزمن.. أمير عسير يعيد الحياة لقصر تراثي بقلب عاصمة السياحة العربية اعتماد عقوبات مالية بــ 90 ألف ريال ضد 9 مُحدثين تعدوا على أراضٍ حكومية بمكة وزير التعليم: لا تراجع عن هيكلة رواتب المعلمين.. تم الانتهاء منها ورفعت للجهات المختصة رسمياً .. الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2018 أستانة.. تركيا وروسيا وإيران تتفق على آلية لمراقبة انتهاكات الهدنة صحة الباحة توقع عقود إعاشة بقيمه ١١٢ مليون ريال لثلاث مستشفيات مهرجان الصحراء الدولي العاشر ينطلق بأكثر من ١٦ فعالية الخميس القادم

تجاوزه عمره قرن من الزمن.. أمير عسير يعيد الحياة لقصر تراثي بقلب عاصمة السياحة العربية

تجاوزه عمره قرن من الزمن.. أمير عسير يعيد الحياة لقصر تراثي بقلب عاصمة السياحة العربية
المناطق - عسير

أعاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الحياة إلى قصر المفتاحة التراثي الذي يتجاوزه عمره قرن من الزمن (١٠٠ عام) ويقع في قلب مدينة أبها بقرية المفتاحة، وذلك بتوجيهه بتحويل ملكية القصر من أمانة المنطقة إلى مجلس التنمية السياحية، على أن يسلمه الأخير إلى مستثمر صاحب تجرية ناجحة في المشاريع التراثية لإعادة ترميمه وتأهيله وتشغيله.
وكان القصر الذي بناه آل عثمان من أهالي المفتاحة على مرحلتين قد تساقط بعض أجزائه أخيرا بسبب تقادم عمره وهطول الأمطار الغزيرة.
ويأتي توجيه سمو أمير المنطقة لما يحمله القصر من أهمية تاريخية وتميز موقعه الاستراتيجي الذي سيسهم في تنشيط الحركة السياحية لقرية المفتاحة طوال احتفالات أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م ، إذ يحوي طابع البناء لأهالي أبها (الطين والرقف)، يضم دورين، كانت سكنية، وتحولت لمجالس ضيافة لزوار القرية، متزينة بألوان القط العسيري.
يذكر أن المقومات التراثية الفريدة لمدينة أبها كانت في مقدمة الأسباب التي منحتها لقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م من قبل لجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية بعد منافسة مع العديد من المدن على مستوى الوطن العربي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>