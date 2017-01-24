محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة التعليم وجمعية رؤية التنموية

شهد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة في مكتبه بالمحافظة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26/4/1438هـ ، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين إدارة التعليم بمحافظة البكيرية وجمعية رؤية التنموية الخيرية النسائية بالمحافظة .

ووقع الاتفاقية مدير التعليم المكلف الدكتور خالد بن راجح الراجح ، وممثل جمعية رؤية التنموية الخيرية النسائية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العمرو.

وتنص الاتفاقية على تولي جمعية رؤية التنموية التنسيق والتدريب للأسر المنتجة لاستثمار المقاصف المدرسية للبنين والبنات وذلك سعياً في تحقيق مشروع (أُسر) لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م

وبارك محافظ البكيرية هذه الخطوة من إدارة التعليم وجمعية رؤية من خلال هذه المبادرة، متمنياً للجميع التوفيق.

الجدير بالذكر أن قسم المقاصف المدرسية للبنين والبنات عقدت العديد من اللقاءات بين مشرفة المقاصف الأستاذة أمل بنت علي البليهد ورئيسة الجمعية الأستاذة نورة بنت منصور العريني للتعريف بهذه الشراكة ,كما تم طرح استبيان لجميع مدارس التابعة للإدارة مصحوباً بمطوية تعريفية للمشروع وبإشراف من رئيس قسم خدمات الطلاب الأستاذ عمر بن محمد آل سويلم ومتابعة من المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن علي القضيبي .

وحضر التوقيع مساعد مدير تعليم البكيرية للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن علي القضيبي ورئيس قسم خدمات الطلاب الأستاذ عمر بن محمد آل سويلم ومشرف المقاصف المدرسية الأستاذ علي بن محمد العبودي.