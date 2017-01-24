 ربيع بريدة يستعد لاستقبال زواره بالعديد من الفعاليات الجديدة والممتعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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ربيع بريدة يستعد لاستقبال زواره بالعديد من الفعاليات الجديدة والممتعة

ربيع بريدة يستعد لاستقبال زواره بالعديد من الفعاليات الجديدة والممتعة
المناطق / بريدة

أعلنت إدارة مهرجان ربيع بريدة 38 عن فعاليات وبرامج المهرجان الذي سينطلق عصر غد الخميس ولمدة تسعة أيام وذلك في موقعه بعريق الطرفية – عسيلان .

وأكد أمين منطقة القصيم المكلف عبدالعزيز بن محمد المهوس جاهزية موقع المهرجان لكل المناشط ، حيث عمدت فرق التنفيذ على أن يكون الموقع ملبية رغبات الشرائح المجتمعية المستهدفة ، وأشار أن الأهداف التي يسعى المهرجان لتحقيقها تتمثل بتقديم الخدمة السياحية للمواطن ، معتبرا أن الحس الوطني ينبع من شعور المسؤول بواجبه تجاه السائح أيا كان مصدر قدومه وقد جسد ربيع بريدة هذا الحس ولله الحمد وفق ما يؤكده الزوار وهو أقل مايقدمه تجاه الوطن الغالي ومواطنيه .

لافتا إلى الدعم اللا محدود الذي يلقاه الكهرجان من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، والذي ينتج عنه تحقيق المهرجان للامتيازات والاشادات بنجاحه وتفوقه على مستوى مهرجانات المملكة .

من جانبه أكد المدير التنفيذي للمهرجان عبد العزيز بن عبدالله المهوس أن استغلال عنصر البيئة المحلية ، وتكريس معطياته الطبيعية نحو خلق مزيد من مظاهر المتعة والبهجة في المهرجان، تأتي كأحد أهم أوراق الرهان التي يسعى وكافة زملائه إلى إبرازها، سعيًا إلى مزيد من النجاحات التي حققها المهرجان في سنوات عديدة.

مشيرا إلى أن المهرجان يشمل على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تعني الأسر والشباب والأطفال ، فمن الفعاليات الجديدة مسرحية ( مثلث برمودا ) لنجوم التمثيل بمنطقة القصيم وتعرض لمدة 3 أيام ( الأحد والأثنين والثلاثاء ) ، كما سيكون هناك أمسيات أنشادية يومي الجمعة والسبت لمنشدي القصيم ، في حين سيكون هناك استعراضا للخيول المهارية في التقاط الأوتاد يقدمها فريق الطائف .

وأضاف وتشارك مدرسة الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ولأول مرة بالمنطقة بعروض جمال الخيل بشكل يومي ، كما سيكون هناك عروضا مسرحية للعوائل والأطفال ، إلى جانب عروض حديقة الحيوان والتي تحتوي على حيوانات نادرة .

واستطرد المدير ابتنفيذي لمهرجان ربيع بريدة بقوله وللجهات الحكومية والأهلية مشاركات مميزة من خلال فعاليات متعددة تثري أوقات الزوار تشكل على العروض المتنوعة والبرامج الهادفة والسحوبات ، في الوقت الذي يمارس نادي القصيم للطيران فعالياته اليومية عبر عروضه بطائرته في سماء المهرجان .

وعرج المهوس للفعاليات الشبابية ذاكرا تحدي السيارات الكلاسيكية وتحدي القمة لأبطال البولارس واستعراضات الدرفت لفريق لاتس قو وبطولة ساند دراق وبطولة التحدي الصعب ، ومثلها الفعاليات الرياضية التي تقدمها هيئة الرياضة والشباب بمنطقة القصيم .

وأشار المهوس إلى أن النجاحات الكبرى التي حققها المهرجان في استقطابه لأرقام فلكية من الزوار في السنوات الماضية ، وتحقيق المهرجان لجائزتي التميز السياحي على التوالي جعل بين أيديهم إرثًا عظيمًا، وتحديًا كبيرًا، فرضته عدة أطراف، يأتي في مقدمتها رضا الجمهور، وتحقيق تطلعاتهم، وهو الأمر الذي استنفر كل الجهود والطاقات كي يأتي المهرجان مرضيًا للزائر، ومشبعًا لرغبات الحضور.

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