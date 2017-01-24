 وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق نشب بمستودع في “خمرة جدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق نشب بمستودع في “خمرة جدة”

وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق نشب بمستودع في “خمرة جدة”
المناطق_جدة

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرين إثر حريق نشب في مستودع بحي الخمرة في جدة.
وأوضح الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبو زيد أنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات 997 هرعت للموقع ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة بتواجد القائد الميداني، وعلى الفور تم إسعاف حالة واحدة تعاني من اختناق من أفراد الدفاع المدني ونقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومصاب تم تقديم الخدمة الإسعافية له في الموقع، وحالة وفاة بسبب الحريق

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