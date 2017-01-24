ماليزيا تحظر عبور وهبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها

أعلنت ماليزيا عن حظرها هبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها وعبور مجالها الجوي وسط تحركات المجتمع الدولي لفرض أشد العقوبات على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية اليوم تقريرا للأمم المتحدة يفيد بأن ماليزيا أبلغت الأمم المتحدة بذلك في أغسطس 2016 عندما قدمت إليها تقريرا بشأن تنفيذ القرار رقم 2270 الذي ينص على فرض أشد العقوبات ضد كوريا الشمالية.وأوضح التقرير أن ماليزيا اتخذت الإجراءات المطلوبة عبر سلطات الطيران لحظر هبوط الطائرات الكورية الشمالية وعبور المجال الجوي الماليزي.وأضاف أن تلك الإجراءات جاءت بموجب المبادئ التوجيهية لقانون لجنة الطيران الماليزية مفيدا إنه تم تسيير الرحلة الأخيرة لطيران (كوريو) الكورية الشمالية إلى كوالالمبور في 8 يونيو 2014.وكانت شركة طيران (كوريو) تسير رحلاتها الجوية بين بيونغ يانغ وكوالالمبور منذ عام 2011 لمدة 3 سنوات ثم أوقفتها منذ عام 2014 ومن المتوقع ألا تتمكن من تشغيل الرحلات إلى كوالالمبور في المستقبل بسبب إجراءات الحكومة الماليزية.الجدير بالذكر أن طيران (كوريو) وهي الشركة الوحيدة للطيران في كوريا الشمالية تشغل حاليا رحلات جوية إلى الصين وروسيا فقط وسط تحركات المجتمع الدولي لفرض أشد العقوبات على كوريا الشمالية.