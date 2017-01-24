 ماليزيا تحظر عبور وهبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الداخلية تعلن نتائج التحقيقات عن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بجدة الأمم المتحدة تطلق مناشدة لجمع 4.63 مليار دولار للاجئين السوريين مكافحة الإرهاب الماليزية تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش في ماليزيا ملثمين يسرقون جهاز صراف الي بمحافظة خباش بنجران ماليزيا تحظر عبور وهبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها الدكتورة فوزية الزامل 1093 مصاب بداء السكري من بين 3590 يتلقون العلاج الطب المنزلي بصحة الرياض الرئيس الشيشاني يقر بإرساله جنوداً من قواته إلى حلب في سوريا الجبير: حاولنا إقامة علاقات جيدة مع إيران لكنها تمادت في التدخلات وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق نشب بمستودع في “خمرة جدة” ربيع بريدة يستعد لاستقبال زواره بالعديد من الفعاليات الجديدة والممتعة محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة التعليم وجمعية رؤية التنموية الفريدي: توجه الوزارة قائم على التحول من الرعوية الى التنموية

ماليزيا تحظر عبور وهبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها

ماليزيا تحظر عبور وهبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها
المناطق_كوالالمبور

أعلنت ماليزيا عن حظرها هبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها وعبور مجالها الجوي  وسط تحركات المجتمع الدولي لفرض أشد العقوبات على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية اليوم تقريرا للأمم المتحدة  يفيد بأن ماليزيا أبلغت الأمم المتحدة بذلك في أغسطس 2016 عندما قدمت إليها تقريرا بشأن تنفيذ القرار رقم 2270 الذي ينص على فرض أشد العقوبات ضد كوريا الشمالية.
وأوضح التقرير أن ماليزيا اتخذت الإجراءات المطلوبة عبر سلطات الطيران لحظر هبوط الطائرات الكورية الشمالية وعبور المجال الجوي الماليزي.
وأضاف أن تلك الإجراءات جاءت بموجب المبادئ التوجيهية لقانون لجنة الطيران الماليزية مفيدا إنه تم تسيير الرحلة الأخيرة لطيران (كوريو) الكورية الشمالية إلى كوالالمبور في 8 يونيو 2014.
وكانت شركة طيران (كوريو) تسير رحلاتها الجوية بين بيونغ يانغ وكوالالمبور منذ عام 2011 لمدة 3 سنوات ثم أوقفتها منذ عام 2014 ومن المتوقع ألا تتمكن من تشغيل الرحلات إلى كوالالمبور في المستقبل بسبب إجراءات الحكومة الماليزية.
الجدير بالذكر أن طيران (كوريو) وهي الشركة الوحيدة للطيران في كوريا الشمالية تشغل حاليا رحلات جوية إلى الصين وروسيا فقط وسط تحركات المجتمع الدولي لفرض أشد العقوبات على كوريا الشمالية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>